入秋經典｜編輯精選4種頂級包款，低調中蘊藏高雅格調

跟隨即將換季的腳步,不僅衣櫃要添購新款式,包款也必須與時俱進。別小看配件帶來的視覺震撼,不同包款除了展現不同的視覺效果,還能體現每個人獨特的品味風格。不用怕抓不準最新的時尚趨勢,本篇編輯就帶你直擊第一線的頂級新包,你一定能找到心目中的理想包款!

Double C de Cartier 鏈帶肩揹包

▲ Double C de Cartier鍊帶肩揹包,黑色小牛皮,金色鍍層飾面和黑色琺瑯。

Double C de Cartier 肩揹包系列初登場即成為雋永經典,矚目的關鍵就在於 Double C de Cartier 肩揹包所搭配的珠寶鍊帶,不僅能襯托出高貴典雅的氣質,再搭配上字首裝飾的雙 C 交織造型,猶如畫龍點睛之筆。整體包型由簡約俐落的線條搭配鍊式肩背帶,再加上經典搭扣的優雅點綴,體現於光滑的皮革,完美展現了低調奢華。 Double C de Cartier 鏈帶肩揹包,不論肩揹還是斜揹,均能為你的整體造型打扮增添高雅氣質。此外, Cartier 還邀請到莉莉・柯林斯擔任 Double C de Cartier 包款系列形象大使,莉莉・柯林斯與 Double C de Cartier 肩揹包激發出的魅力火花,將經典的櫻桃紅色與黑色包款增添一抹成熟韻味,非常適合當作秋冬經典款式的入手包款!

▲ Double C de Cartier鍊帶肩揹包,櫻桃紅色小牛皮,金色鍍層飾面和紅色琺瑯。

FENDI FIRST 包款

▲上:FENDI 焦糖色小羊皮First Medium。下:FENDI 杏色羔羊絨毛First Medium。

喜歡獨特又兼具個性的包款嗎?FENDI 推出全新 FENDI FIRST 包款,設計概念汲取於品牌豐厚的設計資產作為靈感,整體包型由 FENDI 品牌中的「F」字母為設計主軸。 F 的字型圖案加以傾斜,融入柔軟的手拿包框架中,與眾不同的設計既低調又帶點個性,此包款還運用多種材料,從柔軟的納帕皮革、蟒蛇皮、毛皮、羊絨,到有著 Karligraphy 圖案的法蘭絨,每一款都有可拆卸調節的肩帶,讓你隨心情和用途調整使用方式,另外,此系列迥異材質搭配的不同色系,非常適合秋冬較為暗系、暖調的穿著,不管是日常搭配或是出席重要場合,帶上 FENDI FIRST 包款都能展現無死角的義式典雅。

▲ FENDI 黑色小羊皮First Medium。

Delvaux So Cool Mini包款

▲ Delvaux So Cool Mini 包款 Deep Amethyst。

2021年秋冬,Delvaux 推出三個系列,其中 MYTHICAL HIGHWAY 中的 So Cool Mini 包款,柔軟的大師級手工皮革加上 So Cool Mini 包袋的「D」型金色金屬飾扣,不加修飾的邊沿設計與典雅精緻的飾扣形成強烈對比,率性中伴隨著優雅氣質。 Delvaux So Cool Mini 包款雖然是 Mini 但容量仍然非常足夠,作為理想旅伴再適合不過了!除此之外,特別的紫水晶色不但能展現你高雅品味,更能表現出你的獨樹一幟。帶上它,即可來一趟精彩旅程。

Gianni Chiarini Meg方形肩背包

▲ Gianni Chiarini Meg方形肩背包。

如果你也愛新復古美學,那 Gianni Chiarini Meg 方形肩背包你一定不容錯過, Meg 肩背包以光滑的小牛皮搭配金色釦環配飾,加上濃郁的鮮明色調,重現 80 年代的優雅灑脫,挺拔又簡潔的輪廓演繹 Meg 包款歷久彌新的經典風格,整體曲線流暢而具現代感,另外,在肩帶上以人字紋織布皮革拼接,可以從設計的細節中發現其揉合了古典與摩登的巧思,讓你帶著它隨時散發自信、優雅的氣息,當然也能完美征服多種場合!