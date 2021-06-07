再造神級聯名！路易威登攜手潮流教父 Nigo 推出 LV² 系列第二彈

最懂聯名的精品路易威登又來了！延續去年的神級聯名 LV² 系列，男裝藝術總監 Virgil Abloh 與 Human Made 創辦人 Nigo 將再次締造時尚圈傳奇，於 2022 早春男裝推出第二個 LV² 系列。本季將結合 Virgil Abloh 與 Nigo 擅長的街頭潮流設計，以次文化手法致敬 1950 年代軍裝時尚，勢必在時尚圈掀起一股制服風潮。

自從 Virgil Abloh 入主路易威登後，無疑是替品牌鞏固在潮流圈的地位。而 Virgil Abloh 不僅很會設計，看人更是精準。 LV² 系列的合作夥伴找來日本潮流教父 Nigo，他不僅打造了潮流品牌 A Bathing Ape （相信是不少人的潮流啟蒙），將品牌出售後，轉身隨即再創立 Human Made，將美式復古推向潮流巔峰，自此聯名合作接不完。





而 LV² 系列的創作靈感以「平方」一詞命題，不僅致敬 Virgil Abloh 與 Nigo 兩個創意天才之間的友誼，更是見證不同想法彼此共存的證據。這次推出的 2022 早春男裝 LV² 系列第二彈，結合西式輪廓剪裁與日式職人精神，以次文化手法向 1950 年代的軍裝制服致敬。因此早春男裝多見以色塊拼接的工作服、成套西裝，又或是Monogram 迷彩重新建構的世代性單寧西裝，而富有學院風的斗篷外套搭配 Monogram 硬箱，更是開創全新的制服時尚。

Virgil Ablohr 亦在本系列貫穿以旅遊為核心的「accessomorphosis」配件穿搭原則，以各式手袋化作穿搭配件；抑或將品牌手袋使用的 Monogram 帆布製成外套，展現全新風格。

而這次與 Nigo 合作的 LV² 系列第二彈，也以全新方式呈現 Logo 標誌。從鴨子形狀鈕扣到老虎頭紋路包款，以及 Nigo 於 Human Made 的關鍵圖樣紅色愛心，還有隨處可見的「LV MADE」系列標語，都呼應 LV² 系列充滿童趣的靈魂，