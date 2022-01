創造正能量 Feel The Vibe

精品包對女人而言,就是有種說不出的迷人魅力,各大精品品牌推出從經典款到限量款式,無不令人驚嘆。大膽的設計和先鋒的穿搭風格也成為了年輕人趨之若鶩的生活方式,而 Dior Vibe 系列新包款及鞋履能在原有的穿搭風格中,加入一點年輕、多元的氣息,更符合千禧一代年輕消費族群的審美。

Dior 不斷為大家帶來超高人氣的包款,Dior Vibe 系列新包款是由創意總監 Maria Grazia Chiuri 帶領下於雅典發表的 2022 年早春度假系列中呈現,此系列將傳統與運動風格相互融合,清晰可見的混搭風格納入了百搭的運動鞋元素。Dior Vibe 包款以 Hobo 包及保齡球包的兩種形式出現,輕盈精緻的曲線,象徵著從設計到製造過程中的一切,擁有前衛現代視覺與百搭造型的夢幻逸品就此而生。

本季配件必備單品上注入了 Dior Oblique 和幸運星圖騰元素,不僅是妝點配件的流行新選擇,更體現了品牌將休閒與藝術細節完美融合。全新的包款設計涵蓋了品牌最具代表性的設計元素:「CHRISTIAN DIOR」品牌簽名字樣及從運動鞋底部裝飾的幸運星圖樣為靈感鑲嵌於袋身底部。拉鍊式樣的保齡球包袋身將優雅與功能性完美集結,閃爍的金黃色調是向 Dior 先生鍾愛的幸運星致意。

Hobo 包以黑色及白色皮革為底,詮釋品牌經典的籐格紋路縫線,搭配的兩條肩揹袋完整呈現了鮮明的混搭風格,而最後一道風格潤飾收邊來自於鑲上 CD 字樣的金色金屬扣環,袋身底部則是以「CHRISTIAN DIOR」簽名字樣為設計,和諧了品牌經典與活潑洋溢無比活力的運動風格。

品牌多年來的歷史和經典設計,在 2022 早春度假系列中以更現代的方式展現出來。包款的每一面、每一個細節處無不體現了 Dior 的精緻結構與奢華品質,預計 Dior Vibe 系列即將掀起新一輪的潮流風向,成為 2022 年熱門時尚配件之一。

