各大時尚精品品牌掀起代言人炫風，掌握流行趨勢的最新行銷策略，誰能搶佔先機霸佔話題熱度？

一個品牌形象的鮮明程度，時常取決於所謂品牌大使或是品牌代言人的個性與風格，所以一個人是否能精準詮釋出品牌想傳達給消費者的意念與形象，在選擇代言人這步也就至關重要，好的代言人不僅可以帶給品牌更大的利潤及效益，也會在消費者心中留下深刻的印象。你覺得誰會是 2023 年最受歡迎的品牌代言人呢？

Calvin Klein 可以說是選擇代言人非常成功的案例，從韓國女團 BLACKPINK 成員 Jennie 到韓國男子團體 BTS 成員柾國，都完美打擊到市場並且成功帶動流行話題，此次更與 Jennie 合作推出 “Jennie for Calvin Klein” 限量聯名膠囊系列，以 Jennie 自己喜愛的風格和創意呈現，甜美的粉彩色調加上親自手寫重新詮釋 Calvin Klein 標誌性 Logo 的專屬字體，展現出 Jennie 的童心與俏皮，也如她所說：「這個系列反映了我平時的穿搭風格，因為 Calvin Klein 推出許多的日常百搭單品，早已成為我衣櫃中的必備單品。」希望將自己衣櫃最常出現的元素及單品分享給大家。這也就是一個成功的代言人與品牌間的深刻連結，連 Calvin Klein 全球首席市場營銷長 Jonathan Bottomley 也表示：「我們已經和 Jennie 合作了許多次的形象廣告，深知她是現今的指標人物，她的人格魅力、才華以及獨特的風格在全球都有很大的影響力，所以希望此次合作的成果是藉由 Jennie 喜好的風格和 Calvin Klein 最標誌性的基本款式進行結合，讓全球消費者產生強烈的共鳴。」Calvin Klein 熟知代言人對品牌的影響力，在塑造品牌形象與傳達品牌風格時精準直搗消費者內心，即使在不斷變化的流行趨勢中，依然可以保有一席之地。

路易威登在今年宣佈千黛亞 Zendaya 作為最新品牌大使以及 Capucines 手袋代言人，年僅 25 歲的 Zendaya 剛奪得金球獎戲劇類最佳女主角，備受肯定的演技是一路從 13 歲演出《舞動青春》後開始打開知名度，她不斷的精進自己，不只在戲劇方面演出了《大娛樂家》、《蜘蛛人》、《沙丘》等口碑大片，還有為許多自己出演的戲劇獻唱原聲帶。而全方位女星 Zendaya 正面的能量以及自信的姿態，非常適合路易威登在呈現 Capucines 手袋時想營造的堅毅女力，強而有力身影搭配包身俐落的廓形，為形象廣告注入了性感奪目的視覺效果。

而說到韓星當道的世代，許多品牌爭相邀請韓籍明星擔任品牌大使，其中最火熱的消息即是南韓人氣 K-POP 新人女團 NewJeans 成員 Haerin ，成為了 Dior 全球珠寶、時裝與美妝品牌大使，年僅16歲的成員姜諧潾（Haerin），擁有著充滿稚氣的貓系臉孔，當穿上 Dior 優雅的時裝，流露出不同以往的溫柔女人味，與 Dior 相符的法式浪漫在 Haerin 的詮釋下，將少女的韌性與活力結合了成熟女性的神秘與勾人魅力，也令人更加期待 Dior 之後的嶄新設計與 Haerin 激盪出的火花。

在去年七月，羅馬品牌 Fendi 也宣布台灣演員兼歌手的許光漢擔任 Fendi 品牌形象大使，在懸疑愛情劇《想見你》播出後迅速爆紅的他，沒有因此停下腳步，不斷努力再造多部精彩戲劇作品，電影《陽光普照》、《你的婚禮》皆創下亮眼成績，之後更跨足音樂界在 2021 年發布了音樂專輯《許光漢》，並入圍 2022 年第 33 屆金曲獎最佳新人獎，許光漢的陽光形象以及謙虛的個性，加上不時流露出的男孩玩心，傳遞出翩翩少年的獨有氣度，與 Fendi 想傳遞的傳承經典同時創新的無限追求不謀而合，相信許光漢純淨的外在形象能為品牌注入全新的活力與熱情。

除了上述品牌，其實也早有許多最佳代言人是已深植消費者的心，像是「人間香奈兒」BLACKPINK 成員 Jennie，成為 Chanel 香奈兒全球品牌大使的她不僅自帶流量，更有帶貨女王一稱，為品牌帶來極高的話題及關注度。因此，品牌大使與品牌本身即是擁有密不可分的關係，並且相互影響著彼此，也期望看到更多品牌代言人與不同的品牌設計摩擦或是相互配合，營造出最大的效益與精彩篇章。