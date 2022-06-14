夏日必備輕紳感小白鞋：台灣手工皮鞋品牌林果良品，將製鞋職人魂融入潮流小白鞋

人見人愛的小白鞋，好穿搭且經典又不退流行的外型，一直都是鞋櫃裡必備鞋款。在炎炎夏日裡，一雙小白鞋配上牛仔褲和白T恤，夏日輕盈感直接帶走夏季的悶熱不適。

擅長製作手工皮鞋的台灣品牌林果良品，將紳士鞋製鞋工藝融入經典小白鞋，以近百道複雜工序，製作出一雙輕紳士風格的XV1經典皮革小白鞋。今年夏天，就以一雙小白鞋開啟夏日的 Lite Life 輕盈生活吧！

小白鞋從帆船鞋的外型開始，一直維持著基本的元素，包含加硫底、橡膠厚底、EVA組合底、運動鞋底，都是小白鞋經典中的變形。在各大品牌的款式中，白色真皮皮革的小白鞋無庸置疑是最受歡迎的小白鞋形式，除了更耐穿、耐磨的特點外，高質感的外型也更適合出席各種時尚派對或是正式與休閒之間的聚餐場合。

林果良品在本月初推出，「細節最繁複」的XV1經典皮革小白鞋，將手工製作紳士鞋的技術，放入經典小白鞋的設計中。多達近百道複雜製鞋工序，從設計圖的發想、楦頭開楦、皮面裁剪到拉幫定型，全憑設計團隊與數十年製鞋經驗的老師傅們攜手合作，從設計、製作到商品推出，費時長達2年之久。

側面的手縫馬克線細節，使XV1經典皮革小白鞋更加牢固與美觀；鞋大底側牆車縫技術，大幅度提升了鞋子的耐穿度；雙層鞋墊的設計，在提供支撐力的PU下方，加上能夠減壓並提升舒適度的乳膠；而重量輕盈的橡膠鞋大底具有良好的彈性，同時耐磨耐穿。