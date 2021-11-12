夢幻組合 FROM PARIS TO TOKYO

時尚品牌之間的聯名已成為全新時代的趨勢，不過在眾多聯名之中，有別以往奢華時尚與街頭潮流門當戶不對的模式，Dior 與 1999 年成立的日本獨立品牌 Sacai 合作，讓這場史無前例來自巴黎與東京的交流，流露出兩位設計師、兩種傳承及兩種文化之間的創意對話，被譽為是聯名界的夢幻組合。這次合作的限定系列融合兩個品牌的設計美學，彰顯 Dior 男裝藝術總監 Kim Jones 與 Sacai 主理人 Chitose Abe 之間的真摯情感與無間默契。

TEXT STEPHANIE TANG IMAGE ALFREDO PIOLA

迪奧先生的高級訂製服經常受到日本文化啟發，而這次與 Sacai 合作體現出品牌的核心精神。Dior 將這次的合作形容為「A creative exchange between Paris and Tokyo」，完美地融合日式解構與法式美學，將潮流機能與高訂西裝重新組合。Kim Jones 將 Sacai 標誌性的拼接風格，融合了 Dior 的精湛工藝，例如將 Dior 經典大衣、Tailleur Oblique 西裝等歷久彌新的經典輪廓，結合 Sacai 招牌飛行員外套結合，黑白兩色為主的色調令人聯想到上世紀中期的時尚攝影，巧妙烘托服裝的新潮動感，成就出屬於這個世代的男裝全新面貌。

Saddle 馬鞍包系列展現有別以往的面貌，不僅結合 Sacai 獨有的機能口袋或抽繩元素等實用性裝飾，尼龍與皮革異材質混搭也增添創作意趣，搭配橄欖綠與橘色等鮮明色彩，與經典的 Sacai 飛行員夾克相互呼應。Dior Snow 與 Dior Explorer 靴款的鞋底大膽玩味疊搭設計，充分發揮 Sacai 的創作語彙。而珠寶淋漓演繹獨具匠心的極致創意，鍍金與鍍銀黃銅 CD 經典標誌，點綴 Sacai 情有獨鍾的珍珠，傳遞別出心裁的風格。

Dior and Sacai 限定系列每個造型都是 Kim Jones 和 Chitose Abe 討論的結果，兩位多年摯友如今首次進行創意合作，在充分交流下締造了扣人心弦的動感美學，藉由 Dior 深厚的文化底蘊與歷史傳承，兩個品牌得以聯袂開拓全新視野。Dior and Sacai 限定系列讓人再次看見品牌聯名的魅力，不論對品牌愛好者來說，或是對兩位設計師亦然，相信這也是一場「夢想成真」的合作。