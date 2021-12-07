奢華獎箱！ 路易威登再次為法國世界盃橄欖球賽特製官方獎盃行李箱！

法國奢華精品 Louis Vuitton 再次為運動界的獎盃打造豪華獎盃行李箱！這亦是 LV 繼 2021 F1 摩納哥大獎賽與 NBA 的獎盃硬箱後再次跨足運動賽事的合作。這款全新訂製的獎盃箱將會承載並展示對於法國世界盃深具意義的韋伯艾利斯獎盃。

此款訂製行李箱是路易威登與 2023 年法國世界盃橄欖球賽密切合作下所產生的美麗產物。繼 2015 年首度製作韋伯艾利斯盃獎盃箱後，路易威登再次與世界盃橄欖球賽長期合作。近幾年也可以發現路易威登的創意與野心，迷人且驚艷！相信絕對能吸引更多運動愛好者與球迷的目光。

本次 2023 年法國世界盃橄欖球賽的新行李箱產自巴黎郊外歷史悠久的Asnières路易威登工坊，由經驗老道的工匠親手打造而成。路易威登傳奇 Monogram 帆布包覆整個箱子，同時兩個前板飾有非常霸氣且顯眼的偌大 V 字，在顏色上搭配法國國旗藍白紅配色，讓人聯想到這不僅是場大賽事,而且是法國大賽。再來看到其他細節，右側面乍看之下有個小圖案繪有橄欖球界至關重要的羅馬數字 XV（15），也代表橄欖球聯盟球隊的 15 人制。這個巧思與意涵相互呼應十分有趣呀！

細節部分在箱面飾有 Lozine 硫化纖維物料飾邊，並採用 1860 年代傳承至今的路易威登行李箱經典黃銅包角、鎖扣和箱扣也是非常扎實與精美。這樣的巧思與設計也為這款行李箱立下一大創舉，首度裝設路易威登奢華皮革襯裡，同時箱面V字裝飾與襯裡均使用 Pantone 經典藍。箱蓋內側印有 2023 年法國世界盃橄欖球賽賽事標誌，如此奢華精緻的環節設計也為這款行李箱添加更多屬於訂製專屬的美與路易威登的特色。