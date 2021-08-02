奧運黃金男雙「麟洋配」私服AMEDEO TESTONI系列穿搭，不減球場帥氣風采！

2020東京奧運再添一金！相信電視機前的觀眾，在看到最後勝利的一球必定都熱血沸騰了吧，在關注他們精彩的球技時，你是不是也很好奇王齊麟和李洋平時的穿衣風格呢？就讓編輯帶你們一同了解「麟洋配」私下的一面。

台灣史上第一面羽球奧運金牌由聖筊兄弟王齊麟、李洋精彩奪下，兩人不僅球風合拍更是昔日同學，CP感爆棚的「麟洋配」最終以直落二的成績為台灣體壇創下歷史勝利的新頁。

平時都只能看見在球場上穿著運動服的王齊麟和李洋，但穿上私服的他們展現出了不同於球場的銳氣、成熟，而是更多了份大男孩的陽光氣質。日前「麟洋配」為義大利鞋皇AMEDEO TESTONI拍攝了一系列時尚照，拍攝過程中也處處流露出打球時的絕佳合作默契與兩人獨有的幽默感。

「麟洋配」展示多組AMEDEO TESTONI系列商品，從年輕時尚的運動風到義式優雅的正裝風格皆有展示。AMEDEO TESTONI獨家製鞋工法擁有獨特的創造性，低調時尚，高貴精緻，當代典雅等，都是製鞋過程中缺一不可的元素。AMEDEO TESTONI對於手工製鞋的執著與熱情加上其高超精緻工藝與一流品質的商品，素有“義大利鞋皇“之美譽。經由球王與鞋皇的跨界搭配也可看出AMEDEO TESTONI秉持不變的創作原則和風格—「符合潮流的趨勢卻不失柔軟舒適」。