寵奢皮草｜LUXURY FOX FUR

高貴的狐狸毛皮草，結合不同質感與活潑色彩，打造出煥然一新的 Fendi First 包款，而在追求時尚、引領潮流的同時，Fendi 也將永續發展與資源再利用，一併融入品牌理念與卓越工藝之中，一起來感受狐狸毛皮草帶來柔軟與奢華的極致魅力。

俐落簡約的 Fendi First 包款是在 2021 秋冬女裝秀中嶄新亮相的創新詮釋，以巨大倒置的 F 形狀開合扣，成就出經典的廓形與鮮明態度，此次品牌更在 2022 秋冬系列中以全新的顏色及紋理打造出截然不同的風格，大膽呈現創新的同時，也體現了 Fendi 在皮草與皮革製品方面登峰造極的精深工藝。

頂級高奢的皮草奠定了 Fendi 品牌 DNA 的設計元素，將一塊塊發揮巧思升級再造的狐狸毛皮草結合 Fendi First 經典包款，從包扣到包身皆採用同一色系，清新耀眼的罌粟紅色、精緻的胭脂粉色到溫柔的薄荷綠色，活潑靈動的色彩加上搶眼又柔軟的狐狸毛皮草，完美展現 Fendi 獨有的趣味態度。

而不斷追求質感與打造全新設計的同時，Fendi 也致力於發展環保製程工藝，新款的 Fendi First 包象徵著品牌重新聚焦在永續發展及循環使用資源上。以製作其他服飾所剩下的皮草再造而成，發揮巧思，按照永續發展原則，用細不可見的皮草縫線將這些碎料縫在一起，拼接出一整塊皮草。這種循環使用方式也在向 Fendi 品牌經典元素中的優質皮草致敬，將精緻高貴材料中未使用的部分賦予了新生命，創造出散發自信態度的高雅包款。