希臘愛琴海綻放耀眼光芒，FENDI再度引起夏日時尚，打造全新度假樂園！

歡慶愛琴海米克諾斯島新店面開幕，FENDI 特別邀請多位時尚網紅拍攝形象影片與時尚照片，當中不僅完美呈現希臘愛琴海米克諾斯島的絕美風景，在眾人身上穿搭的 FENDI 時裝配飾，更是今年夏季不可或缺的必備單品，想成為最亮眼的焦點，趕快為即將到來的夏日假期做好準備吧。

FENDI 宣佈在希臘愛琴海米克諾斯島的 Nammos 村內開設全新精品店，Nammos 村位於米克諾斯島南部，是當地最重要的夏季與消費購物盛地之一，精品店內的面積約為 90 平方公尺，室內設計風格受地中海文化與米克諾斯島渡假風情的啟發，再加上 FENDI 經典設計密碼，形成獨一無二的風格。

FENDI 夏季系列包含有完整的男女時裝與配件，舒適宜人的連身與比基尼泳裝與白色絲質洋裝，可單穿展現春暖宜人的時尚風格，亦可搭配泳裝作外搭，展現度假時節的多層次穿搭，展現個性與性感的個人魅力。

除此之外，還有設計水壺、遮陽帽與絲巾、墨鏡等經典配件，包款部分亦有 Sunshine Shopper，可以容納度假所需的各式物品，以及小巧可愛的 Nano Baguette，為度假造型妝點更多驚喜與迷人的細節之處。

男士的部分則是有 FF 海灘短褲與粉色絲質襯衫，輕巧好穿的平底鞋款也為這個系列注入更多休閒感，此外，白色的連身牛仔外套也是這次的男性首選，打造如白馬王子般的夢幻度假風。