幸福傳承 SOMETHING ABOUT LOVE AND SHARING

頂級婚紗品牌 Jasmine Galleria 執行長 Christine 告訴我們,訂製一套專屬婚紗不只能讓新娘在婚宴的幸福時刻能呈現最完美最有自信的自己,一套訂製的婚紗更有傳承的意義。西方對於婚禮儀式與婚紗有句「Something old, Something new」古諺,「黛安娜王妃在婚禮上穿的白紗是全新的,不過上頭的蕾絲是取自她祖母的白紗,這便是這句話所說的傳承意義。而且訂製的婚紗在未來也可裁做晚禮服使用,或是裙擺裁下來的布料更可以做成給女兒的小洋裝,這又是另一個傳承的意義。」

婚禮是一生一次,何不替自己訂製一套婚紗,呈現出最完美與最有自信的自己,而且我們相信只要穿上頂級婚紗品牌 Jasmine Galleria 替妳量身訂製的婚紗,妳一定會對這一生一次的婚宴留下更為美好與深刻的幸福回憶。Jasmine Galleria 於 1985 年在美國芝加哥成立,憑藉精湛的工藝與多年的努力,Jasmine Galleria 成為美國前五大婚紗與禮服訂製公司。2016 年時回到台灣,在台北成立大中華區首間頂級訂製概念店。

穿著只屬自己、絕不撞衫的白紗,絕對會是一個令人難忘的美好婚禮記憶。除了訂製婚紗之外,Jasmine Galleria 從主題婚禮展開所需的新娘晚禮服、媽媽禮服、雞尾酒裝、伴娘服,讓品牌日益茁壯,成為正裝和禮服專家。承襲三十多年來的豐富經驗,Jasmine Galleria 這幾年來,更進一步研發出專屬華人女性的版型和體量表,為不同氣質、體態與年齡的女性所需現身於各式場合,提供專業建議。在每一個重要和值得慶祝的時刻,時時綻放屬於自己的風采。

我們與 Jasmine Galleria 的執行長 Christine 談到為何新娘需要一套專屬於自己的白紗或是婚紗? Christine 告訴我們,西方國家特別是英國與美國,對於婚宴儀式與穿白紗的傳統有一句很有名的古諺:Something old, Something new, Something borrowed, Something blue,簡譯就是「有舊、有新、有借、有藍」。這句話是什麼意思?其實說明著白紗與婚紗所具有的傳承意義,以及告訴妳該擁有自己的白紗與婚紗。Christine 用黛安娜王妃在婚禮上穿的知名白紗為例,「黛安娜王妃在婚禮上穿的那套白紗是全新的,代表的就是Somthing new,不過在這套新的白紗上的蕾絲是從她祖母的白紗上取下來的,這就是 Something old 的意義。如此便是白紗與婚紗所該具有的傳承意義,妳如果沒有自己的婚紗與白紗,也就無法傳給女兒使用。因此最完美意義的白紗與婚紗是,擁有一套屬於自己新的,然後當中可能是頭紗、蕾絲是從母親的白紗上所擷取。」

Christine 繼續跟我們說,Something borrowed 是向婚姻幸福的人借能帶來幸福的物品。有些人對 Something blue可能不太理解,這部份指的是西方的新娘子會在婚紗與白紗不起眼的小地方繫上藍色物品,比較常見的習俗是新娘會在吊襪帶處繫上藍色緞帶,在婚禮時新娘會掀起裙子讓新郎咬下藍色緞帶並將藍色緞帶傳給伴郎,表示將幸福傳遞下去;更常見的會是選擇飾有藍寶石的婚戒。

Christine 接著跟我們分析了一些東西方婚禮習俗差異。「最大的差異是西方傳統是新郎不能在結婚前看到新娘的婚紗。在大方向原則上,西方的婚禮是新娘穿一套白紗完成所有的婚禮儀式流程,從早上的婚禮儀式開始,到下午的酒會與晚上的晚宴,西方國家的新娘子只要穿同一套白紗即可。而台灣的婚禮與婚宴活動多元,拍攝婚紗照與婚宴時的進場、敬酒與送客時都會有不同婚紗穿著需求,因此只訂製一套婚紗可能不敷使用需求,因此婚紗租借風氣自然興盛。不過 Christine 跟我們分析,在這樣的習俗脈絡下台灣還是會有新娘訂製日後可以當做晚禮服使用的婚紗,因為這樣可以滿足多樣性需求,而不讓訂製的婚紗只有婚宴時的一次性使用需求。「台灣有蠻多做訂製婚紗的新娘會選擇偏向晚禮服的款式,以及有百分之三十訂製白紗的客人會有因為有在婚宴上跳舞的需求而挑選有圓裙的款式。」

Christine 因此便接著談到台灣的新人在訂製婚紗時的設計考量,以及她給想要訂製婚紗的新人一些設計上的建議。「一種設計上的考量是看婚宴場地大小而定。婚宴

場地大小跟進場走道的寬度,會與婚紗和禮服的寬度設計有關。如果是辦在文華東方、萬豪,並且是宴請 50 桌、80桌等較大型的婚宴,新娘進場的婚紗最好是要有長裙擺設計,坐在較遠方的賓客也能一眼就清楚看見新娘進場。如果是室外的婚宴,我會建議以紗為主,可以營造飄逸效果。如果你是知性型的新娘,我會建議不要有蕾絲這種太浪漫的設計風格。西方國家的婚紗設計差異多半取決於不同的社會文化與宗教背景,摩門教徒的婚禮就會比較保守,新娘的白紗是不能使用薄紗。美國西岸加州多半會走凸顯性感曲線,南方像是德州人的婚禮多半會在農場舉行,白紗設計會偏向蓬蓬裙,而且新娘還會穿上牛仔靴搭配白紗。」

Christine 告訴我們,Jasmine Galleria 的訂製流程是諮詢、量身、製作、試穿、修改,如果是全訂製的話,會是諮詢、量身、繪圖、製作胚衣後再進入試穿與修改流程。而她認為 Jasmine Galleria 最不同之處是著重諮詢與試穿服務,透過諮詢與多次試穿和修改才能呈現新人心目中最理想的婚紗。「試穿親身體驗最重要,畢竟這是一生一次的選擇。透過不斷的諮詢與試穿過程,新娘也能更加認識自己的美,才能穿出屬於自己的自信。」

穿出自己的風格,穿出屬於自己的自信,Christine 不斷強調如是概念,這也是租借婚紗所做不到的。「我一直很愛用布魯克雪德絲在 1981 年替 Calvin Klein 牛仔褲拍廣告用的經典廣告詞來比喻,『Do you know what comes between me and my Calvins? Nothing』,訂製婚紗與訂製禮服講求的概念就是如此專屬獨特與貼身,一套屬於你的婚紗與禮服,是連一張紙都容不下。而且妳的婚紗在未來可以剪裁成禮服來穿,不論是裁上半身或是下半身都可以與其他服裝做搭配,裙擺裁下來的布料更可以做成給女兒的小洋裝,這又是另一個傳承的意義。莎朗史東出席 1998 年奧斯卡頒獎典禮時下半身穿的是 Vera Wang 禮服,上半身搭配 Gap 白色襯衫,這是一個知名經典混搭案例。因此訂製一套婚紗永遠不是一次性使用的。」最後我們與 Christine 聊到有沒有哪個客人訂製婚紗的故事令她印象深刻?「我在美國時曾替一位是攀岩好手的新娘訂製婚紗,這位新娘還穿著我幫她訂製的婚紗攀上岩壁拍攝婚紗照。因為我知道她要去如此極限的環境下拍婚紗照,因此在設計上特別著重了耐穿、實穿與易於攜帶與保存。當然最後出來的照片畫面相當令人震撼。這位客人的故事相當令我印象深刻。」