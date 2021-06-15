彩虹驕傲上身！盤點2021最時髦的LGBTQ單品

一年一度的「同志驕傲月」登場！而同志驕傲月不僅是紀念 1969 年警方與同性戀者發生衝突的「石墻事件」，更是在這個充滿歡樂的月份提醒人們愛、平等與自由的重要性。以下編輯整理了 2021 最時髦的 LGBTQ 單品，雖然今年我們只能在家中度過這場盛事，但不妨約個三五好友一同換上彩虹單品，視訊歡慶同志驕傲月的登場！

Lady Gaga X Versace

說到最挺 LGBTQ 的明星，絕對不能忘記 Lady Gaga。Lady Gaga 不只曾多次公眾為同志發聲，更在 2011 年成立「天生完美基金會」(Born This Way Foundation)，希望大眾正視同志霸凌這個議題。而今年 Versace 與 Born This Way Foundation 合作，將會拍賣 Lady Gaga 於全球巡迴演唱會上穿著的經典皮衣複製版，同時推出一款中性T-shirt及貝雷帽，並將部分收益撥捐 Born This Way Foundation，藉此展示品牌一直以來對社群的支持。



在 Instagram 查看這則貼文 Lady Gaga（@ladygaga）分享的貼文

MICHAEL KORS 2021 彩虹膠囊系列

為了迎接同志驕傲月，MICHAEL KORS 亦推出全新 2021 彩虹膠囊系列，主打彩虹特别款T恤，旨在支持 OutRight Action International（國際立即行動組織）。新一季的彩虹膠囊系列包含各種風格的單品，其中由 “Michael Kors” 品牌字樣構成的彩虹心形圖案附著的中性風T-shirt是此系列的主打單品，有白和灰色兩款供選擇。全球品牌的專門店及官方網站將於6月1日起正式發售這兩款彩虹T-shirt。直至6月30日，特别款T-shirt的所有銷售所得都將捐贈給全球領先的人權組織 ——OutRight Action International（國際立即行動組織）。

BOSS 全新 Pride 限量系列

今年 BOSS 為了一同響應 LGBTQIA+ 族群發聲，特別推出全新 Pride 限量系列，支持由全球逾 160 個國家和地區超過 1,700 個組織組成的國際同志聯合會(ILGA World)，推動 LGBTQIA+ 族群平權。全新系列包括多款中性款式服飾，如經典T裇、連帽運動衫及內衣單品，並飾上象徵自由平權的彩虹旗幟色調以及「Love for all」等標語。而廣告企劃也邀請到身兼演員、作家、導演、攝影師和平權推手的 Tommy Dorfman 及 Peter Zurkuhlen 出鏡拍攝。Zurkuhlen 身為新興共益企業Get Help 的領導人員之一，亦是推動 LGBTQIA+ 企業家爭取創業資源與平權的非營利組織 StartOut 洛杉磯分部的活動策劃委員會成員。形象廣告中，Tommy 與Peter 皆身穿此全新 Pride 限量系列服飾，與人們分享著自身的故事，為傳遞驕傲、自由與希望的信念發聲。

Ralph Lauren Pride 系列「LOVE YOUR TRUE COLORS」

Ralph Lauren 一直以來透過義工活動、企業倡導計劃及資助撥款，支持和推動 LGBTQIA+ 議題。品牌今年繼續頌揚「Pride同志驕傲」的傳統，再度推出主打中性設計的 Polo Pride 成人及童裝系列，系列網羅Polo衫、圖案T裇、衛衣、棒球帽、水壺，並設計飾以彩虹色調的新版 Polo Pony 經典圖案。每件 Pride Polo 衫的全數銷售收益，以及其他 Pride 系列商品的 25% 銷售收益將捐贈 Stonewall Community Foundation，以支援全球多個 LGBTQIA+ 性小眾團體，旨在鼓勵和協助弱勢族群的平權。

Apple Watch 彩虹版錶帶

自 2016 年 Apple 首次推出 Apple Watch 彩虹版錶帶，象徵品牌對 LGBTQ+ 族群的支持。2021 年再度推出兩款彩虹編織錶帶，首款「彩虹版編織單圈錶環」將原始彩虹色與其他顏色交織而成，錶帶上不同顏色更是象徵多元族群；「黑色、棕色」代表黑人和拉丁裔社群，以及那些患有 HIV/AIDS、或因此病離世的患者，而「淡藍色、粉紅色和白色」則代表跨性別和非二元性別族群。另一款「彩虹版 Nike 運動型錶環」更是貼心設計，利用反光紗線為夜間跑步、自行車和步行等戶外運動的人提供助力。舒適的設計經久耐用，可任意調整完美貼合，並與搭配的 Nike 錶面互相輝映。