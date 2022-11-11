打造奢華時尚地標，路易威登全新漢神巨蛋專門店盛大開幕！

南台灣的朋友們注意了，路易威登高雄漢神巨蛋店於 2022 年 11 月 9 日嶄新開幕，閒暇時間不用再怕沒地方去，跟著 PRESTIGE 一起感受全新店面的絕佳購物體驗。

歡慶路易威登高雄漢神巨蛋店盛大開幕，邀請到郭雪芙、高爾宣、婁峻碩等人一起共襄盛舉！

全新店裝靈感

漢神巨蛋專門店的設計概念融匯巴黎方登廣場路易威登之家，與日本東京銀座並木通專門店，而外牆設計靈感則取自建造於 2005 年的香港 Lee Gardens 專門店標誌性的外牆，銀色的鏤空外牆鑲嵌著閃爍發光花朵標誌。

走進店裡，映入眼簾的是皮件與女士飾品配件區，弧狀的設計空間打造舒適的購物氛圍；入口處的桌子則來自不造設計工作室（BUZAO Studio）的空集（Null）系列；兩座石灰色的拱門，往前通往女士區與 VIP 區，而往左通則往旅行主題區與男裝區。

進入男士區域後，擺放著一張來自不造設計工作室 （BUZAO Studio）錯位（Dislocation）系列的桌子，以及來自台灣藝術家楊智富的作品；旅行主題區放置妝點路易威登精緻皮革於 Maruni 廣島系列木質桌椅；男士區的天花板與牆面以木質打造，散發溫潤和煦的氛圍，進而突顯點綴於細節處的現代主義風格的色彩，例如綠松石色的圓形凹鏡、來自印度的藝術家 Amit Kalla 畫作，以及兩張來自南韓藝術家 Clever Claire 的渲染漸層色彩椅凳。

珠寶與腕錶區以精細的布料與饒富手感溫度的地毯鋪墊，集結三幅藝術品相互增色輝映，分別來自台灣藝術家楊智富、烏克蘭藝術家 Ihor Soloviov 與中國陶瓷雕塑家萬里雅；女裝區洋溢著寬敞愜意的氛圍，自然光線灑落滿布路易威登花朵的偌大落地窗，悉心安排的座位與來自 Studio Chacha 的金屬衣桿架，為客人打造舒適怡然的試穿體驗，而來自 Etienne de Souza 設計的木桌則增添一絲典雅的氣息。

鑲嵌金色手把的紅色漆面大門推開後，即是 VIP 休息室。流動型的牆面線條、黃色的沙發座椅與紅色瑪瑙小桌子，散發優雅摩登的氣息。VIP 休息室共有兩幅藝術作品，分別來自英國漢普郡的 Russell Frampton 的金色太陽輪盤藝術作品；另一幅則來自澳洲藝術家 Estelle Asmodelle，絢麗斑斕的彩虹意象，映照著來自法國品牌 Maison Dada 名為「一半一半」的扶手椅，流暢的線條以及羽翼狀的椅背，創造極致的舒適感。

獨家商品不可錯過

Twist Mini鱷魚皮鏈袋包款為獨家商品，也可以說是此次新店的鎮店之寶。Midnight Light 的鱷魚皮光澤靈感源自童話故事的晚會元素，舞會服裝、閃爍動人的銀色晚禮服和午夜星空，在滿月的映照下微微發光。Twist 包款經典細節包括 LV 轉鎖及航海風格鏈帶，包款小巧迷人，適合晚宴場合攜帶，配有滑動式鏈帶，肩背或斜背皆宜。

2023 早春灰色丹寧 Monogram 系列也是此次一大看點，休閒感的丹寧布料體現於 Side Trunk 硬箱包款、Loop 半月型包與 On the Go 托特包上，率性不羈的造型適合大膽有個性的風格。

Flacon d’Exception 香水系列也於台灣首次曝光，全球獨家 200 瓶，並擁有限量專屬編號。由 Marc Newson 設計，香水盛載於奢華 Baccarat 水晶製成的一公升香水瓶中，是印證傳統手工技藝及超卓匠藝的真正典範。Baccarat 的大師級玻璃工匠傳承 250 年品牌歷史及專業工藝，運用歷史悠久的玻璃吹製技術，是一款為收藏家設計的原創傑作，猶如一件置於玻璃罩中的藝術品，放置於路易威登作坊製造的天然皮革底座上。

調香大師 Jacques Cavallier Belletrud 從旅程中的振奮感悟中取得靈感，為 L’Immensité 調配出清新懾人的香氣，主調包括鮮薑、西柚、勞丹脂、降龍涎香醚、海洋香調、龍涎香。薑的辛辣幽香揉合西柚的一絲苦澀，以性感迷人的琥珀香氣令香韻更柔和深邃，呈現令人期待的新世界，猶如生命中等待編寫的新一章。

獨家手繪硬箱塔：擒光塔

此次於高雄漢神巨蛋專門店獨家呈獻的「擒光塔」，硬箱上彩繪高雄知名地標，放射的七彩光芒象徵著擒光之路，也象徵高雄為一座閃爍著光與夢想的城市。

路易威登漢神巨蛋店門市資訊:

地址：高雄市左營區博愛二路777號1樓 （漢神巨蛋）

營業時間：周一至周四，11AM-10PM；周五, 11AM-10:30PM；周六，10:30AM-10:30PM；周日， 10:30AM-10PM