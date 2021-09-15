探索慾望本體，前所未見的 Gucci Aria

全新呈現的 Gucci Aria 廣告，由 Alessandro Michele 設想爲對慾望本體的探索。
畫面在隱密且誘人的氛圍中展開，地點的選擇則意指在創始人 Guccio Gucci 年輕時當過電梯侍衛的百年倫敦酒店 — Savoy Hotel，嶄新的 Gucci Aria 廣告由 Mert Alas 和 Marcus Piggott 所拍攝、Alessandro Michele 擔任創意總監及 Christopher Simmonds 擔任藝術總監，並邀請到 Måneskin 樂隊和 Kristen McMenamy 共同演繹。整體流露出對慾望神秘、未知的想像。
Gucci Aria 形象廣告—慾望本體論
古希臘哲學家柏拉圖的《 會飲篇 Symposium 》分享過一段神話故事：人類最初是雌雄同體的生物，且人體構造相較於今複雜許多。雌雄同體的生物擁有強大的力量，威脅到奧利匹斯山上眾神的權威。憤怒的眾神之首宙斯將它們分裂成兩半，以削弱其心智與力量。自此，人類終其一生不顧一切地尋找迷失的另一半。
愛之奧祕，是一種古老而又原始的力量，彌合分離催生慾望。雌雄同體的神話故事隱喻本我與他者之間的本相關係與渴望追尋。愛仿若磁鐵，勾連內在自我與外部世界，找尋他者彌補本身缺憾。裹藏生命本真魔力，愛如熾熱岩漿，剝離身份、性別、取向、偏好、習慣與審美之藩籬與禁錮，構建全然新生。
慾望通過身體流動。開啟身體內在所儲存的「情慾力量」（A.Lorde），意味著快樂和能量的蛻變。與長久以來形而上學對於靈魂與身體的對立認知相反；身體並非存在於主觀意志的對立面，亦非靈魂偶然棲居之所。靈魂存在於身體與方寸肌膚之間，而存在本身便是對身體的完美展現，這便是 Sexistence（J.L.Nancy）理論。身體有形無形間為靈魂自我表達提供了觸之可及的存在媒介，而靈魂早已將愛奉入廟堂。
衣裝完美貼合於身體肌膚之上，亦是皮膚的延伸。衣裝是我們生活的皮膚：一種純粹的、物質的、帶有感知的外殼，它定義我們想成為什麼樣的人。它是人為規範的身份，亦是一層使我們拘泥凡塵的外層虛殼。穿上衣裝意味著豐富感知潛能，美化展示本質。憑藉如大地一般深沉厚重的欲望，衣裝將愛之神廟變成親密閨閣。伴隨著窸窸窣窣的衣裝摩擦聲，通向神秘舞臺的大門徐徐打開。
本我之慾，是為根本，哲理本身即為慾望。回溯詞源學，哲學由兩個希臘語詞根（φιλεῖν «phileîn» 在希臘語中意為「愛」以及σοφια
«sophía»在希臘語中意為「智慧」）組成，意為對於智慧的熱愛。Freud、Nancy Chodorow 與 Judith Butler 在各自的著作中描繪欲望宇宙，更讓自身成為關注對象。語言承載多情表達，智慧化身愛慾感知世間本相，而哲學則變成永不滿足的伴侶。就算是語言，也不過是我們自行選擇的一種衣裝。最終，肉身與靈魂間深刻交織，讓我們與所處世界息息相關、緊密關聯。