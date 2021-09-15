探索慾望本體，前所未見的 Gucci Aria

衣裝完美貼合於身體肌膚之上，亦是皮膚的延伸。衣裝是我們生活的皮膚：一種純粹的、物質的、帶有感知的外殼，它定義我們想成為什麼樣的人。它是人為規範的身份，亦是一層使我們拘泥凡塵的外層虛殼。穿上衣裝意味著豐富感知潛能，美化展示本質。憑藉如大地一般深沉厚重的欲望，衣裝將愛之神廟變成親密閨閣。伴隨著窸窸窣窣的衣裝摩擦聲，通向神秘舞臺的大門徐徐打開。