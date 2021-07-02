揭曉英國皇室的衣櫥秘密：英國女王有5000頂帽子、凱特王妃愛穿平價品牌？

日前 Justin Bieber 與愛妻 Hailey Baldwin 各自以「較休閒」的球鞋和鏤空連身裙會見法國總統馬克宏，引起網路熱烈討論兩人的穿搭。然而，穿什麼衣服重要嗎？在具有政治色彩的場合，服裝的選擇需要格外慎重。從衣服的顏色、面料到品牌，各個細節都會被外界放大檢視，衍生的寓意更可能被解釋成上百種版本，因此國際場合的「衣著政治」是一門複雜的學問！接下來 PRESTIGE 整理了時尚模範生「英國皇室」的各成員穿搭，無論是出席重要場合，或是日常穿搭，他們都藉由穿衣的哲學傳遞不同訊息。

女王伊莉莎白二世

英國女王伊莉莎白二世憑藉著她跨世代的傳奇造型成為全世界的時尚指標。我們都知道女王不只是帽子富翁（據說截止目前有5000頂帽子），更是色彩狂熱分子，其中有超過三成的出席場合皆是身著「皇家藍（Royal blue）」。據說是因為穿著藍色服裝象徵著英國女王對人民的忠誠，因此女王通常都會在重要場合穿著藍色衣服，同時看起來具有平靜、莊重的氣息。除此之外，根據女王的貼身造型師 Angela Kelly 說：「從2019年起，陛下便停止購買動物皮草。如果在特別寒冷的天氣出席活動，穿的也都是假皮草。」此舉無疑是向外界宣告皇室對環保意識的重視，以及拒絕殘忍的動物實驗行為。



▼ 雖然女王總是以不同的鮮豔套裝亮相，不過手上拿的永遠都是 Launer London 的黑色手提包（很偶而才會換顏色）以及鍾情於數十年的 Anello & Davide 手工訂製樂福鞋。



凱特王妃

擁有極高衣Q的凱特王妃，總是以古典優雅的連身洋裝出席各大場合。從幹練率性的大衣洋裝到低調不失精緻的晚宴禮服，凱特王妃總能用她獨特的高雅氣質駕馭各式穿搭。但令人意外的是，凱特王妃的愛牌除了像Alexander McQueen、Victoria Beckham、Erdem 等設計師大牌，她的日常穿搭也時常出現平價品牌如 Zara、H&M、Veja 小白鞋等大眾更能負擔得起的品牌，不花大錢買名牌的形象，也讓她成為最受人民愛戴的王妃之一。

▼ 凱特王妃的世紀婚禮穿的是Alexander McQueen手工刺繡蕾絲婚紗，價值25萬英鎊。



黛安娜王妃

在凱特王妃之前，黛安娜王妃絕對是英國皇室的時尚icon，而思想開放的黛妃總用前衛的穿搭風格打破皇室傳統規矩，例如現在流行的單車褲時尚，就是由黛妃於 1990 年代發揚光大的經典運動街頭單品。即便黛妃已逝世20餘年，她溫暖慈善的形象依舊深植人心，甚至精品大牌如 DIOR、GUCCI 都以她為名打造經典暢銷的包款。



▼ 法國第一夫人Bernadette Chirac將一個Lady Dior黑色手袋贈送給她，自此黛妃愛不釋手。隨後，品牌徵得黛妃同意，正式將手袋命名為「Lady Dior」，也被稱為「戴妃包」。



▼ 這襲被譽為「復仇禮服」的黑色長洋裝，是黛妃繼查爾斯親王公開證實婚外情後首次亮相的穿搭，充滿活力又十分有氣勢的造型讓眾人驚艷不已。



梅根公爵夫人

梅根的穿搭與凱特王妃相比就顯得高調許多，或許是因為演員的身分，她的穿搭總以大膽色系加上一些時髦元素，並善用合身剪裁，打造活力幹練的形象。值得注意的是，梅根每套穿搭幾乎都會搭配尖頭高跟鞋，讓視覺比例看起來更修長。

▼ 相較凱特王妃經典雋永的風格，梅根的穿搭擁有更多時下流行元素。



瑪格麗特公主

說到英國皇室的時尚鼻祖，那就不得不提起女王的妹妹瑪格麗特公主。她的穿搭沒有風格，因為她就是風格。不追隨流行的瑪格麗特公主，是許多時尚設計師大佬的靈感謬思，就連迪奧先生都曾說過：「她是一位真正的童話世界公主」，並且特地從巴黎到到倫敦辦一場私人時裝秀給她。

▼ 迪奧先生曾親自設計一套高訂禮服給瑪格麗特公主當作她的21歲禮物，而公主也說這是她最愛的禮服之一。



▼ 跟姐姐一樣是帽子富翁，但是就連這種異國圖騰的帽子，公主也駕馭得當。



以上是PRESTIGE整理英國五位皇室成員的時尚穿搭，這篇收藏起來，未來有任何正式場合讓我們一起運用皇室成員的高衣Q，打一場漂亮的時尚外交。