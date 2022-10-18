林柏宏｜如詩之姿 A Touch Of Poetic

說到林柏宏，相信眾人一定都為他的演技所折服，好比從處女秀《帶我去遠方》嶄露頭角，到獲得金馬獎最佳男配角獎的《六弄咖啡館》，再到奇幻愛情片《怪胎》，以及包括近期口碑與收視表現奇佳的消防職人劇《火神的眼淚》，林柏宏的每一次演出表現都令觀眾驚豔。

TEXT MICK WU PHOTOGRAPHY PAUL CHEN STYLING AILING TSAI STYLING ASSISTANT KATERINA CHENG VIDEOGRAPHY AILING TSAI、KATERINA CHENG MAKE UP YILI@YML.MAKEUP HAIR GARDEN@80’S STUDIO SPECIAL THNAKS TO DATE FLOWER

我們好奇的是，林柏宏是以歌唱選秀之姿嶄露頭角，但卻以演員身分大放異彩，我們想問他是什麼原因與契機發現自己熱愛演出，並且願意選擇踏上演戲這條路累積與建立自己的專業？林柏宏告訴我們，一 開始參加星光大道只是對唱歌有興趣，對演藝圈或對於未來也沒有太多特別的想像。「參加完星光大道比賽後，一位導演找我試鏡進入劇組。一整年拍電影的過程長時間參與團體創作、經過電影演出的洗禮後 我開始理解到演藝圈與演員工作的樣貌。原來生命中有如此有趣的事─電影創作，因此我就愛上了演出電影。也由於第一部電影的經驗，讓我確定要花更多精 力投入演員工作。」

林柏宏說的正是他的第一部電影《帶我去遠方》，這部電影奠定了他對表演的熱情。他同時也告訴我們，當歌手的人是需要喜歡站在舞台、站在眾人面前，而林柏宏發現自己長大後其實沒那麼喜歡站在舞台上，反倒是演戲─這種不用站在舞台上的表演方式─著實深深地吸引著他。

接著我們與林柏宏聊到是否有屬於自己的演戲方法，好比接到每個演出工作後，是怎麼詮釋要扮演的角色？林柏宏用很直白簡潔的比喻來形容，「每演出 一個角色就像是交一個新的朋友，會有一定熟悉彼此的過程，甚至是不同的互動火花。好比有共同運動嗜好的朋友，彼此話雖然不多但卻在運動上有豐富澎湃 的交流。同理，也有特別適合聊天的朋友，又或者有一些是講求交心的靈魂伴侶。技巧是找出靠近、進入角色的方法。

演出各種類型的戲劇、電影，與和不同的演員合作，可以激盪出不一樣的表演。演員的表演看似個人，但其實演員的表演是需要很多幕後人員一起合作才得以完成的創作。希望自己用不一樣的方式靠近每個角 色，有的靠閱讀，有的要靠專業上的訓練，例如《火神的眼淚》。比較偏感受上、情感上的，就靠提取自 己生命上的經歷。如果自己的生命經歷沒有類似的經驗，那就多看電影揣摩或與朋友聊天聆聽他人的故事。以前會想要創造不存在的人物去詮釋角色，現在，努力讓這個角色與自己有交集，在交集之處很可能就是我與這個角色最深刻與私密之處。」

“每演出一個角色就像是交一個新的朋 友，會有一定熟悉彼此的過程。”

我們接著問林柏宏，在演藝生涯中有沒有面臨過挫折與失去方向的時刻？而又是如何克服的呢？林柏宏說以前會常覺得自己不夠好，也非科班出身，會對身為演員感到缺乏自信甚至是會質疑自己做得不夠好，「但我從來沒有懷疑過我對演員工作的熱情。表演乃至影視產業中的每個人都對自己的工作充滿熱情，你會一直受這股熱情感染而持續下去。因此我對演員工作從來沒有失去方向的感受，最多只是以前急於想要成熟，以及害怕被定型與被定義。」

我們接著將話題轉到林柏宏有沒有喜歡與崇拜的演員與導演？以及假設自己可以選擇與古今中外任何 一位導演與演員合作的話，心中有怎樣的全明星合作組合？他告訴我們，從《雲端情人》開始就很喜歡瓦昆（Joanquin Phoenix）。 西恩潘（Sean Penn）、 馬修麥康納（Matthew McConaughey）、黃渤也都是他很喜歡的演員。喜歡的導演則是伍迪艾倫（Woody Allen）、阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）與是枝裕和。

「我很想要跟伍迪艾倫合作。伍迪艾倫電影的角色都很多話，兩個角色會不間斷一直說一直說，這些堆砌出來的台詞自然會形成一種力量並形成一種思路。有些人是用寫字或靠安靜地沈思來釐清思緒，我是靠說話，我很喜歡自言自語，靠邊說話邊思考。所以我很想演出伍迪艾倫的電影。

我也很想演出是枝裕和的電影，像是《小偷家族》、《我的意外爸爸》、《嬰兒轉運站》等電影都是在講無血緣的家庭親屬關係。這樣的情節、情感與經驗離我很遠，我很難想像，讓我很想挑戰，想要嘗試如何揣摩那種細微的雖無血緣但卻因特定『情感上的需要』而產生的家庭親屬關係。」

最後只要你是林柏宏的鐵粉都一定知道他有傑出的主持功力，不只是擔任去年第58屆金馬獎頒獎典禮主持人的表現令人亮眼，他在實境節目《阮三个3》與楊貴媚、温貞菱、施名帥擔任共同主持人，並且獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎入圍肯定。林柏宏說他也很樂於擔任主持人，「在《阮三个3》中我就是感受當地生活並與來賓互動，把我體驗到的感受傳達給觀眾。我就是一個很喜歡說話的人，正好可以透過主持帶大家認識一個人、一件事與一個世界。」