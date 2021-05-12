潮流藏家必收！路易威登跨足國際運動賽事，攜手NBA、F1聯名重磅登場

路易威登除了自家設計款是所有時尚迷的必備行頭，聯名系列更是許多潮流收藏家爭相入手的夢幻逸品！從 2002 年與村上隆合作製造超高話題後，2017 年與 Supreme 聯名更是打破精品界與潮流圈的高牆創下銷售奇蹟。2021 年路易威登更宣布將跨足國際運動賽事，分別為 NBA 與 F1 一級方程式賽車推出紀念硬箱。接下來就讓我們來看看這次的聯名系列！

LV 與 NBA 的合作要回溯到 2020 年， NBA 總決賽時頒發給冠軍隊伍的歐布萊恩獎盃旅行箱。經典 Monogram 硬殼，內箱鋪上藍色絨布，V字以 NBA 標誌的藍、紅、白三色點綴，象徵著「路易威登與勝利同行」。

2021 年本系列正式邁入第二季，路易威登與 NBA 的合作範疇也擴展到 2021 早秋男裝系列，一同探索時尚運動文化，回顧 90 年代籃球熱潮的共同回憶。男裝藝術總監 Virgil Abloh 結合路易威登與 NBA 標誌與設計運動專家 Don Crawley 聯合設計，包含飾有球賽圖樣的夾克、短褲和 Keepall 手袋，以及全世界首顆 LV 籃球！

LV X NBA 第二系列設計可以應變多種場合的穿搭造型，包括籃球員在旅行、球賽與媒體訪問等不同情境的風格穿搭。

旅行風：飾有路易威登花卉圖案的夾克與褲子，充滿 LV 標誌的連帽衫與配搭短褲、或是高科技風衣搭配成套長褲。

球賽風：彩色字母裝飾的休閒上衣、襯衫和短褲，這些字母可拼湊出 Louis Vuitton，而且每種字體都代表一支 NBA 球隊，短褲上則有大學校隊風格的路易威登標誌。

採訪風：正式服裝以寬鬆黑色西裝與大衣詮釋 90 年代品味。飾有圖案的飛行員皮夾克的靈感源自選手的高領夾克。

除了一系列應對多種場合的穿搭，路易威登與 NBA 聯名系列的終極代表作：史上首款 LV 籃球更是不容錯過！這款限量籃球由 Virgil Abloh 操刀設計，並委任官方比賽用球供應商 Wilson Sporting Goods Co. 生產，推出 29.5 吋真實尺寸籃球與 5.11 吋小型收藏籃球，秉持純正的路易威登工藝標準製作，與 2021-22 年 75 週年賽季同時登場，相信其收藏價值不言而喻。

而路易威登在2021年跨足的另一項運動賽事，便是全球風靡的 F1 一級方程式賽車。為了慶祝路易威登和摩納哥汽車俱樂部多年的合作關係，LV 推出了前所未見的F1摩納哥大獎賽官方獎盃硬箱。這款紀念獎盃硬箱由路易威登的工坊 Asnières 手工製作，以摩納哥公國的色彩打造，經典花紋帆布鑲上紅白邊，不只象徵摩納哥國旗熱情的色彩，更是代表「勝利」的 V 字。獎盃將於2021年5月23日頒給一級方程式賽車摩納哥大獎賽的勝利者，讓這場經典賽事更加有看頭！