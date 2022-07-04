無限想像力 Unlimited Imagination ｜一同揭示2023 春夏男裝各大精品品牌時尚靈感與設計巧思

時尚開始成為一種意識型態，各大精品無不發揮靈感巧思，將主題、理念融入服裝設計之中，承襲歷史脈絡、復刻經典與想像再造，自由無所拘束的詩意綿延不絕，可謂是穿在身上的創意源泉與藝術語言，可想而知，在未來時尚將不再被定義，也賦有無限可能。

Louis Vuitton

Louis Vuitton 2023 春夏男裝秀場，將羅浮宮變成了巨型遊樂園，黃色的童年汽車跑道和巨大的 LV 標誌氣球，呼應孩童跳耀又自由的無限想像力。此次也是繼 Virgil 離開後完全由團隊主導的一場大秀，現場不僅可以看出許多想法巧思、大膽的元素重組，皆是顯示了 Virgil 對​​ Louis Vuitton 深遠的影響力。此次呼應主題 Collection ∞ 於服裝細節中巧妙地融入許多童年回憶的象徵，像是在西裝中點綴上許多摺紙飛機、五彩黏土色調的積木串珠、玩沙工具組的細節裝飾等，將想像力化為實體衝動，由精湛工藝妝點時尚藝術。此外法式浪漫主義的經典薊花刺繡也是不容錯過的重要看點，將印象派畫風結合​​ Louis Vuitton 精湛的工藝技術，代表著突破困難，同時也在向路易威登祖傳 Asnières 的家致敬，本系列獨創的工藝技術以隱喻及實質的方式反映了這個轉變過程與驚人的成果展現。

Fendi

Fendi 男裝創意總監 Silvia Venturini Fendi 的設計中，追求的是裝飾與簡約之間得到平衡，所以於 Fendi 2023 春夏男裝中可見，在對比和並列的基礎之上，透過剪裁、形狀和材料，將經典男裝從懷舊與創新之間的支點上，達到創新、自由玩轉的多種風格。此次設計從瓜橘色和靛藍色，到黃赭色、油灰色、矢車菊藍和銀灰色，充滿玩心的配色與海陸空相呼應。也在穿搭多層次的堆疊與印花中，展露出波西米亞式的流浪風情，其中還以虛實交錯的方式運用牛仔布，墜飾於包款與服飾之中，在布料挑選上以清爽感的府綢、科技棉質布料及防撕裂布料，搭配剪裁廓形，呈現夏日輕盈趣味。

Dior

穿越時空的疆界，此次 Dior 於巴黎諾曼第的迪奧傳奇宅邸 Granville 出發，再到位於英國薩塞克斯郡的 Charleston 鄉間小屋，交織一場跨越時空的創意對話。本季以大自然的色調為主，加上隨著光影波動的變化，從漸變灰、粉與柔嫩粉彩，到呼應實用主義精神的藍色及映襯園藝的綠色，呼應此次宅邸、花園的主題。在整體設計上以俐落剪裁的雙排扣大衣，搭配腰線反摺的 30 年代風格短褲與休閒鞋，打造男仕優雅、復古又帶點男孩童趣的玩味風格，​另外，棉質長版大衣隨興罩於科技面料反光背心上，未來感結合叛逆的作風也全新演繹於此系列中，可見創意總監 Kim Jones 源源不絕的靈感與跨時空的復刻致敬。

Hermes

沐浴在甜美的色彩氛圍之中，是此次愛馬仕夏季男裝系列想呈現的歡愉時刻，以檸檬水、潟湖、紫丁香、泡泡糖、甜瓜等形象色，粉嫩的色系隨著微風輕擺，每個瞬間皆呈現不同風情，此次愛馬仕男裝創意總監 Véronique Nichanian 採用異材質將不同種面料搭配呈現，簡約的設計中隱藏著精深工藝，本季更加著重於休閒款的襯衫式夾克、寬鬆針織上衣、連帽運動裝束之中，可以感受到自由無拘的夏日風格，另外，愛馬仕經典手袋 Haut à courroies Evercolor 和 Evergrain 牛皮包，重新換上活潑的變形格紋印花，瀰漫度假氣息，同時本系列也延續了專屬於愛馬仕的低調奢華與結合科技的繁複工藝。

Loewe

完全顛覆你對服飾的想像，也讓你相信所有可能性皆能成真的就是 Loewe ，此次 2023 春夏男裝大秀，再次突破讓青草在衣服中長出嫩芽，這是 Loewe 與設計師 Paula Ulargui Escalona 合作的實驗，在大衣、運動衫、運動褲及跑步鞋上栽種奇亞籽及植物，除此之外，還在模特兒身上掛著的電子屏幕，播放著大自然生命力展現的影像，開拓了觀感想像與衣服物料的創意界限，並體現大自然與科技融合並列的概念，男士的緊身褲美學也在此系列中，大量躍於伸展台。整場秀沈浸在樸實的中性色彩之中，並以鮮豔的色彩稍作點綴，讓春夏新作清楚展現視覺亮點與設計巧思，體現 Loewe 驚人的創意發揮，與品牌無際的奇思妙想。