用服裝說出你的故事 A STORY TO WEAR

如果你喜歡時尚的話，相信你一定知道許多時尚品牌都有自己專屬的高級訂製服系列。但其實在台灣也有許多雖尚未站上國際舞台但卻擁有眾多粉絲的高級訂製服品牌，好比這位我們認識且欣賞的 CherJoy Atelier 品牌創辦人、設計師 Cher。Cher 說除了技術與美感外，高級訂製服更重視的是帶給顧客的服務體驗，更重視人與人之間的互動關係。

很難想像 Cher 現在才 26 歲，但卻已經擁有自己的高級訂製服品牌。她告訴我們她從很早就開始創業，第一次創業是 16 歲，在 19 歲時便自創品牌，更早從國中開始就已經開始設計塗鴉 T 恤。我們問她是如何確定目前所走的道路與所做的工作是真正的熱情所在? Cher 回答我們，她在高中升大學時就已經規劃好自己的職業生涯，決定要擔任服裝設計師。

因此，她大學申請到世界名校倫敦藝術大學就讀內衣設計系，「我從小就對掌握細小的精密細節有極致的熱情，對生活中的美感也相當靈敏，當一般人都說『這件衣服好好看』時，我的反應則是『這件衣服的腰線可以收的更好看』。」Cher 在倫敦藝術大學內衣設計系的指導老師對她的評價是，任教三十多年第一次見到一位學生能把每一件不可能做到的事都做到了，更是贊許 Cher 的無縫線內衣畢業作品。「我常說一句話，做不到的不見得不成立，只是尚未找到方法。高級訂製服設計師其實就像是發明家要解決問題，要解決不可能的事。像我就有設計一款專利拉鍊型軟式馬甲，只要一穿上有這款專利拉鍊型軟式馬甲的衣服，女生的腰身就會小 1.5 吋。這是我在倫敦藝術學內衣設計系學到的設計巧思。」

我們繼續問，要能夠擔任高級訂製服設計師會需要具備的專業要素與人格特質是? Cher 告訴我們，高級訂製服工坊以及高級訂製服本身就是建立在人與人之間的情感，哪怕是從以前裁縫師與王公貴族間的關係，到現代的設計師與委託者的關係皆是如此─像是朋友間的友好關係。Cher 也會把自己喜好的美感風格與她的顧客一起分享，更包括 Cher會針對自己注重的與性別有關的社會議題開設圓桌論壇。她更以實際行動來表達對社會公益的支持,她會把她的另一個品牌 Essential by CJA 的售價百分之十捐給公益團體。「除了好的服裝設計外，高級訂製服這一行更講求服務體驗，特別是售後服務，例如衣服勾到或破了的話，我們會提供縫補服務，如果穿膩了話，拿過來我們可以再幫忙重新設計，重新賦予服裝煥然一新的風格。」令人更意想不到的是，Cher 也設計男裝，她的另一個男裝子品牌 CJ Gents 便是將女裝的設計技巧放入男性服裝剪裁之中。

我們仔細研究了一下 CherJoy Atelier 的設計風格，其實可以感受出在美感之餘，更是注重實穿性。Cher 也說在現今這個資訊爆炸的時代，一打開手機各式時尚資訊就會向瀑布般宣洩而出，「我雖然在技術上講求創新，但在設計上我則是刻意往後走，刻意放慢步調與追尋經典。」Cher 說起她喜愛的歐洲第一次世界大戰前盛行的「美好年代」(Belle Époque)文化與時尚風格，「那個年代很有儀式感，女人會為了出席一場宴會甚至是會為了吃一頓晚餐盛裝打扮自己。我認為時尚就是要真正融入生活之中。時尚不是穿最流行的衣服，時尚是要襯托出自己的個性。而且服裝應該要有傳承的意義，所以一定要做到最好。」當然，我們也問了 Cher，CherJoy Atelier 服裝的設計特點與優勢是?「任何面料與衣服經過我的剪裁與微調，都可以襯托出每個客人的身材曲線。透過設計與剪裁來拿捏服裝線條襯托出好曲線，這可是一件相當有科學根據的事。」

Cher 跟我們聊到，她最喜歡聽到的顧客回饋是「穿了 Cher 的衣服後，整個生活方式也都跟著改變。很多顧客都是從跟我買 T 恤開始。」Cher說女人只要從擦口紅開始就可以一點一滴地改變自己，開始走進精緻時尚之路。此外，Cher 也告訴我們一個相當令人感動、發生在她的客人身上的小故事，「曾經有一個大學剛畢業的女生來找我買衣服，老實說我的衣服一點都不便宜，她在跟我挑面料與討論剪裁時，我都一直跟她說已經超出妳的預算了，不過她最後還是用打工好幾個月存的錢跟我買一件外套，她說這件外套是為了去面試一間全球知名的會計師事務所而準備。我就跟這位女生聊天聊了七、八個小時，知道這位女生的需求，也知道這位女生是為了什麼場合而穿這件衣服。最後她便穿了我替她設計的外套成功面試上了這間知名的會計師事務所。這位女生後來跟我說，我的外套帶給了她自信，這件外套可以說是她的『戰袍』，即便是不穿的時候也會掛在辦公室的座位上作為砥礪自己的一件物品。這位女生也是我的粉絲，她說穿我的衣服算是得到我的祝福。」

我們問她對目前的成績滿意嗎? Cher 不認為現在的成績算是成功，只是走在正確且是在自己喜歡的道路上。「我有自己的十年目標，我是在正確的軌道上往前進。只要是在正確的軌道上就會有到達的一天。生活中有許多自己無法預料、無法操控的事，發生的事情就算再差強人意，之後給的回饋與學習也會越大。」她說目前算是已經完成的夢想是目前位於台北大直的店面，上層是設計工作坊，下層是服裝展示間空間並且兼具沙龍交誼功能。

最後，我們也請 Cher 分享創業成功的秘訣，以及給想要走上時裝設計師之路的人一些小建議。「從設計到顧客接待甚至是展新店時親自監工裝潢，一開始我每件事都是親力親為，到了近期工作上了軌道後才開始聘請員工分擔工作事務。我也喜歡有野心的員工，一起學習一起分享一起進步。」對於想要創業的人，Cher 說如果你是一個時常需要鼓勵，無法接受挫折的人，其實是不適合創業的。「創業前要先問自己是否知道目標消費者是誰，是否瞭解你的目標消費者，是否知道他們的喜好以及生活模式。要創業前也要問自己是否有拋棄睡眠與社交玩樂的勇氣，因為一旦創業後，你的一天 24 小時都是工作時間。」

【SPARK 靈感小物】



Cher 告訴我們她在工作之餘私底下的興趣的茶道與花藝。她說插花可以練習視覺平衡，練習美感，茶道可以讓自己時常快速轉動的腦子放緩，沈澱自己的心情跟思緒。Cher 在插花時除了會用一般的花瓶呈現花卉外，她也會用 Louis Vuitton 的硬盒箱子，來當做呈現花卉的花器。