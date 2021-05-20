盛夏來襲！王嘉爾為你解析 FENDI 2021夏季Vertigo Capsule系列三大亮點

FENDI 與紐約視覺藝術家 Sarah Coleman 在 Design Miami 邁阿密設計展首度攜手合作之後，又在 2021 年夏季 Vertigo 系列再度合作。以黃色和淺藍色為主色調，加入 70 年代迷幻濾鏡，創造出極具辨識力的全新 FF Vertigo logo，並且與著名拍立得品牌 Polaroid 寶麗來打造全新聯名相機，更找來王嘉爾與吉克雋逸拍攝時尚大片。超強大的陣容，勢必成為今夏爆款！接下來就來看我們為你整理的 FENDI 2021 夏季 Vertigo Capsule 系列三大亮點！

套上迷幻濾鏡的全新FF Vertigo logo

紐約視覺藝術家 Sarah Coleman 向來擅長對設計師素材進行顛覆性改造，這次一樣沒有讓我們失望！與 FENDI 配飾及男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi 共同打造了全新 FF Vertigo 圖案，對品牌經典的 FF logo 加以扭曲，套上 70 年代迷幻濾鏡，極具辨識力的全新 logo 就此誕生！FENDI 2021 夏季 Vertigo Capsule 系列以黃色和淺藍色為主色調，借鑒 1970 年代的造型，加入 1990 年代的氛圍，從傳奇性十足的 Peekaboo 包到經典熱銷的 Baguette 包都換上全新樣貌。FENDI Vertigo 同樣裝飾在嶄新包款設計上，包括散發出現代酷勁的 FENDI Bauletto 迷你尺寸包款以及富有趣味、實用又機能性十足的撞色稻草材質 FENDI

Mini Sunshine Shopper 包款。

最時髦露營裝備

此系列受到與戶外生活風格緊密相連的冒險和自由感所啟發，在成衣方面結合了極致風格和功能性，像是成套的運動服、連體泳衣以及機能性十足的T恤、保齡球衫、百慕達短褲、漁夫背心等。入眼迷幻的迷人FF Vertigo 圖案，同樣躍上多款戶外探險活動產品如這款寶麗來相機，將 1990 年代經典的 Vintage Polaroid OneStep Close-Up 600 拍立得相機，加上五彩繽紛的 FF Vertigo 圖案，營造出獨一無二的個性化風格。此外 FENDI 亦打造多款超時髦露營裝備從帳篷、水壺到便當盒、滑板甚至是 SUP 衝浪板，讓你成為營區最時髦的露營咖。

超強大陣容：王嘉爾與吉克雋逸傾情演繹 FENDI 2021 夏季 Vertigo 系列

由王嘉爾與吉克雋逸共同演繹的全新 FENDI 2021 夏季 Vertigo 系列，兩人在攝影師 Oliverjune 掌鏡的廣告大片中，多款造型皆來自這一最新系列，風格大膽、設計別出心裁，果敢潮流又不失奢華精緻。王嘉爾熱情溫暖的性格與此系列設計風格完美一致；吉克雋逸高馬尾髮型前衛颯爽，從日常的舒適運動套裝，到休閑海灘的比基尼和連身泳裝，輕鬆玩轉各種風格。