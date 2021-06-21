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盤點 Dior 2022 早春度假時裝系列五大亮點：古希臘風格、球鞋穿搭還有大包回歸！

By Jenny Wu
Digital Editor
21 Jun 2021
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盤點 Dior 2022 早春度假時裝系列五大亮點：古希臘風格、球鞋穿搭還有大包回歸！

DIOR 2022 早春度假時裝系列日前於雅典著名的帕那辛奈克體育場完美落幕。全秀以 91 套全新服飾配件，由 DIOR 女裝暨配件創意總監 Maria Grazia Chiuri 領軍，在希臘音樂家 Ioanna Gika 與多個當地藝術家包括工藝師 Aristeidis Tzonevrakis、藝術家 Christiana Soulou 與 Atelier Tsalavoutas 工坊、以及 Silk Line 紡織工坊的合作下完成鉅作。以下就由 PRESTIGE 為您整理 Dior 2022 早春度假時裝系列的五大亮點！

DIOR 2022 早春度假時裝系列靈感啟發自迪奧先生一組拍攝於 1951 年帕德嫩神殿遺址前的高級訂製服作品，於是 DIOR 女裝暨配件創意總監 Maria Grazia Chiuri 決定將度假系列的時尚大秀移師雅典帕那辛奈克體育場，並將此系列設計靈感以希臘為主軸。
 

 

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I. 古希臘風格

說到古希臘穿搭，那就絕對不能不提到希臘女神的標配「希頓（以一塊布圍繞於身上，再以腰帶或是領針固定）」以及「丘尼克（從胸到腳踝的直筒緊身裙）」，而DIOR 2022 早春度假時裝系列亦可以看到神似古希臘服飾的設計，從大秀上多可見使用披掛及纏繞式的洋裝，搭配金屬腰帶以及品牌的經典元素烏干紗，呈現屬於 DIOR 的女神穿搭！

II. 洋裝配球鞋的神仙穿搭

時尚大秀除了服裝的設計是重點外，如何穿搭也成為每場大秀的看點。而 DIOR 2022 早春度假系列既然辦在體育場，總不能穿高跟鞋！因此全系列 91 套穿搭沒有一套是搭配高跟鞋，這也成為這場大秀意外的亮點。尤其是這雙金屬配色運動鞋，出場率更是極高，搭配每套洋裝都合理。想必大秀後勢必吹起一股「洋裝+球鞋」的穿搭風潮。

III. 金屬配件當道

古希臘的穿衣哲學還有另一個特色就是整身的金屬配件。這次度假系列也推出多款金屬配飾從不對稱耳環、項鍊再到身上的 Body chain 以及腰帶，以大面積的金屬配件點綴穿搭，呈現多層次感的穿搭美學。

IV. 大包回歸

時尚圈終於要回歸大包的時代了嗎？ DIOR 這次不再拿出那些只能裝可愛的小包，取而代之的是實用的大容量手袋例如這款運動手提袋，以繽紛色彩拼接，搭配品牌經典的寬版刺繡肩揹帶，手提抑或肩背都成為健身房最時髦的單品。

V. 睡衣時尚

從 2020 年 Maria Grazia Chiuri 就開始著手於睡衣時尚，並推出品牌首個家居服膠囊系列 Dior Chez Moi，延續到這次的 2022 早春度假系列，亦可以看見結合睡衣的服裝設計在大秀上出現。例如這套全白的浴袍式罩衫，繡有品牌經典的籐格紋，裡面搭配簡單的 Bra top 就可以成為最時髦的 WFH 穿搭！

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Jenny Wu
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