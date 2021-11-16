誰說秋冬不能繽紛浮誇，流蘇、毛茸、拼接、羽絨感等各具風格包款編輯一次介紹，一背出場必定令眾人神往！

天氣轉冷，真正感受到冬天的氛圍了！除了服裝換季以外包款也是不能落人後，尤其各大品牌皆推出了各式經典結合異元素、材質的大膽設計，從 Louis Vuitton Pillow 系列的羽絨感枕頭包、Hermès 的馬毯刺繡小牛皮包、Marc Jacobs 毛茸茸的泰迪托特包到 Maje M Bag 玩味的流蘇包，今年冬天鎖定編輯為你介紹的最新系列包款，讓你稱霸不同場合，成為時尚吸睛焦點！

Louis Vuitton 推出全新 Pillow 系列，輕薄蓬鬆的羽絨感，讓你抱著欲罷不能！

Louis Vuitton 的 Multi pochette accessoires 米綠色斜背包，除了保有原本經典的三和一多功能設計，更加上了羽絨柔軟的觸感以及無所不在的 LV 經典老花 LOGO ，不管肩背、斜背都洋溢著冬日溫暖，除此之外，此款枕頭包將柔情的米色搭配成熟的綠色，再添 Louis Vuitton 設計上的大膽與時尚品味， Pillow 系列包包上的肩帶都使用了回收聚醯胺製作而成，不僅背著更輕巧也能體現永續環保的精神。

Hermès 的聖誕精選中，Verrou 系列使用馬毯刺繡，亮眼撞色搭配，出場便成眾人焦點！

Hermès Verrou 系列馬毯刺繡 Swift 小牛皮包保有 Verrou 系列一貫的插銷式包扣，再加上運用馬毯刺繡與小牛皮的異材質搭配，激發出不同以往的前衛風格，而此包款的金屬鍊條及撞色拼接也讓原本的大氣工業風增添了一絲女性的嫵媚，是出席派對與各大場合都會使人記憶深刻的獨特包款。

Marc Jacobs 推出的毛茸茸泰迪熊包，今年冬天真的不容錯過，療癒的少女紫，時髦到令人愛不釋手！

Marc Jacobs 丁香紫泰迪熊The Tote Bag 如玩偶般的可愛造型與柔軟舒適的人造羊毛讓泰迪熊系列包款一入手即療癒感滿分，再加上 Marc Jacobs 推出的夢幻丁香紫色，今年冬天就讓自己增添一些可愛俏皮吧！此款托特包也有推出迷你以及小的款式，根據整體造型搭配創造出自己溫柔的甜美氣質。

Maje M Bag 別出心裁地大膽玩味包款的長度和經典元素，這款流蘇包完全打破你對流蘇的想像，帶來了別出心裁的動感詮釋

迷你長流蘇 M Bag 在都市和波西米亞風格之間找到完美平衡，運用長流蘇標誌性與飄逸的設計，讓整體包款結構立體卻又不失趣味，隨著年底的佳節將至，Maje M Bag 這款不單調的黑色流蘇包將讓你更加放肆自我，舞動出每個人獨樹一幟的個人風格！