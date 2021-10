精緻工藝的巡禮 Savoir Faire

旅行箱的意義對很多人來說是滿載而歸的回憶,然而對 Louis Vuitton 路易威登來說是造就世家的創意精神樑柱。1921 年,路易威登的廣告標題「Show me your luggage and I’ll tell you who you are」,意旨每位旅客與行李箱用品的關係。路易先生善於觀察貴族們的需求,創制了既實用又優雅的現代版行李箱,不僅大大節省了旅途的空間,也讓品牌從此在精品界屹立不搖。

TEXT STEPHANIE TANG IMAGE LOUIS VUITTON

說到頂級百年皮件品牌,相信許多人腦海中第一個浮現的不外乎是來自法國的奢侈品品牌 Louis Vuitton 路易威登。從品牌創辦人 Louis Vuitton 位於巴黎城郊的 Asnières 工作室至今 160 多年來,不間斷地精心打造不同凡響的眾多精品。品牌的名聲來自於皮革師傅世代相傳的精湛工藝,從嚴格地篩選皮革,到仔細地縫製、敲打至完工,工匠對所有繁瑣的步驟相當謹慎,Louis Vuitton 因此有卓越品質的頭銜。

1896 年,Louis Vuitton 的大兒子 Georges Vuitton 創造了 Monogram 花紋,向父親致敬,經典就此誕生。Monogram 花紋的問世是一場革命,憑藉交錯縮寫字母、花朵、圓形花朵以及凹菱形包圍的四瓣花朵,這種最獨特與私人的簽名立即昇華為現代性的共同符號,並且是最早的奢華品牌所建立做法之一,以及一種全球文化即將到來的重要記號。

Louis Vuitton 設計團隊本著旅遊精神、創意、與工藝的傳承,每年都會有數十件以上特別訂製的經典皮箱,每次的創作都令人耳目一新,每款皮箱顯現出藝術品般的精緻細節及皮件絕佳的耐用名聲,為大家見證了品牌創立以來的專業和品味,滿足不少顧客特定願望和需求,更象徵了品牌百年來尊貴奢華。

自 1854 年來,Louis Vuitton 經常為皇室貴族成員及名人精心設計特製旅行箱,拿破崙三世的妻室尤金尼皇后、巴羅達的王公邦主、非洲探險家 Pierre Savorgnan de Brazza、有著時尚前衛的紅男綠女及演員之稱的 Douglas Fairbanks 以及 Jeanne Lanvin、作家海明威等,均是品牌的忠實客戶。品牌創製了既實用又優雅的現代版行李箱,不但迎合當時交通運輸模式,更改變了其客人的生活形態。

讓許多運動鞋迷為之瘋狂的是 2019 年 12 月位在邁阿密設計區的 Louis Vuitton 工作室登場的球鞋旅行箱和收納箱以一襲現代 Monogram Eclipse 帆布呈現,靈感來自經典衣櫃行李箱,令人印象深刻的雙開門設計,打開即見多格抽屜,令人興奮的是此款行李箱能收納 8 雙高筒鞋及 6 雙低筒鞋,這 讓球鞋收藏家們體會到玩心十足的設計,在行李箱底部特別設計安裝兩面鏡子,能讓藏家即時選擇合適的服裝搭配。

喜歡到戶外露營、野餐的藏家們,絕對不能錯過 2021 早秋系列 Snack Box,以經典 Monogram 帆布呈獻,搭配鉚釘、金屬釦與金屬邊角演繹品牌經典野餐行李箱,包含了保溫瓶、杯子、餐巾、餅乾盒與化妝包等配件,讓藏家不僅在戶外能方便攜帶,更能展現出時尚生活品味。此外,High Tea Trunk 為茗茶愛好者提供可攜帶式茶具套組,內容為一套六人用的完整茶具,包括瓷器茶壺和茶杯,讓藏家隨時隨地都能享受品茶的儀式感。

在品牌極具收藏價值的旅行硬箱系列作品中,將 Malle Maison Vivienne 以迷你設計重新演繹經典 Louis Vuitton Courrier Lozine 和 Wardrobe 行李箱,內含 2 個小型 Vivienne 玩偶、22 件家具(衣櫃、行李 箱、椅子等),及 Monogram 帆布小盒子。匠心獨運的設計讓這款行李箱兼具實用性與觀賞性,對於鍾愛 Vivienne 亦或是喜愛 Louis Vuitton 經典硬箱系列的收藏家們,都是一件不可錯過的作品。

Louis Vuitton 藝術總監 Nicolas Ghesquière 透過他自身源源不絕的創意靈感,再次於 2022 早春系列中推出最新花園硬箱,這是一款可用作玻璃容器的新型玻璃行李箱,利用有機玻璃托盤能夠營造出花藝組合。這款硬箱彰顯了品牌的創新能力和不斷突破極限的能力,是第一個用玻璃取代傳統木製結構的行李箱,展現了品牌的獨特工藝技術。

女裝時尚皮件總監 Johnny Coca 為 Louis Vuitton 第一款眼鏡系列而設計的 Monogram 眼鏡行李箱,這款眼鏡行李箱重新詮釋品牌經典,具有 12 個眼鏡抽屜隔層,以及 4 個配飾抽屜,為眼鏡收藏家推出兼具展示及收納的家居擺設。

自 1854 年以來,Louis Vuitton 便提供顧客最富兼具時 尚、奢華、優雅與實用的行李箱,並且替顧客客製各式符合 生活需求的硬箱。Louis Vuitton 的行李箱與硬箱代表的不只 是時尚品味與精緻工藝,其堅固性與耐用度以及隨著使用時 間的累積呈現個人風格特色,於此對於顧客而言更有傳承的意義,足以傳承給下一代繼續細細品味與使用。這次 Savoir Faire 典藏系列即將於 10 月 20 日至 26 日在台中展出,本次將呈獻許多首次於台展出的作品,展現品牌精湛工藝技術與核心精神。