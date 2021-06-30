紳士極簡主義的最佳範本：BRUNELLO CUCINELLI 2022 春夏男裝

義大利頂級設計師品牌Brunello Cucinelli於日前發表最新2022春夏男裝系列，以紳士的簡單優雅為題，無論是西裝或針織套裝，細節裡都散發屬於男士們的風格之美，提供當代男性全新的穿搭指標。

Brunello Cucinelli 再次以他們的標誌性西裝於2022春夏男裝亮相，本季設計多款易於混搭的西裝套裝，不管是混搭不同款式、色系的西裝褲，抑或是直接西裝外套搭配休閒的牛仔褲、工作褲等，都是十分富有層次感的 MIX & MATCH，讓男士們的穿搭能夠在不同場景中快速轉換。

除此之外，豐富多樣的針織單品也為本季增添了一絲休閒氣息。在搭配上也可混搭西裝與針織單品，為整體造型注入簡約、時尚和舒適感。Brunello Cucinelli的針織單品皆選擇輕薄親膚的紗線，做工獨特，在風格多變的縫製方法映襯下更顯精緻。

從秀圖上來看，本季的色系涵蓋了廣泛多樣的中性色，從米色系、極淺的沙色到巴拿馬色，此外也有全新調製的灰色系。除此之外，本季核心色調還包括多種柔和的水粉色，例如淡黃、粉色和淡藍，仿佛在灰色背景中暈染開來，散發著和諧、精緻的氣息。

另外值得一提的是，本季亦有多元的鞋履產品為整體穿搭增色，從經典英倫風格鞋品到運動風格鞋品，對材質和做工的追求都毫不馬虎。混搭類別的鞋履亦扮演著重要角色，以講究的方式遊走於傳統、嚴謹和動感與當代的風格之間。