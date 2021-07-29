紳士爸爸的專屬風格指南：編輯精選5件卡地亞男士單品

卡地亞向來以非凡的精緻工藝與設計為男士日常生活中倍添紳士質感。父親節將至，編輯整理了五件兼具風格與實用的卡地亞經典男士單品。其中包括不斷演化蛻變的Santos de Cartier腕錶，到充分彰顯簡約風格和精緻細節的卡地亞Trinity戒指，優雅出色的珠寶及配件作品，展現卓越設計感與出類拔萃的工藝，配合不同場和配戴，將日常物件化作為藝術珍品，一定能深得父親們的愛戴。

Santos de Cartier 腕錶

擁有方錶傳奇之稱的 Santos de Cartier 腕錶誕生於懷錶年代，當時卡地亞傳人路易．卡地亞（Louis Cartier）發現飛行員在飛行時必須一邊駕駛飛機、一邊看懷錶讀時，十分不便。因此 1904 年路易．卡地亞設計出首款能戴在手腕上的計時器，並且有別於當時懷錶年代的圓形錶盤，設計出方形錶盤，並將以往隱藏的螺絲顯露在外，大膽的創意成了Santos標誌性設計，嶄露劃時代的美學風格，也為懷錶年代創下的劃時代的經典。





卡地亞LOVE黃K金手環

不分性別又富含象徵意義風潮的橢圓形 LOVE 手環誕生於 1969 年，是卡地亞第一次將抽象情感以大膽奔放的創意具體化，其精準造型源自於對外形與美學的探索深究。需要兩人合作的螺絲鎖設計不只讓雙方情感更貼近，同時也象徵彼此間的愛與承諾。簡潔又極富個性的外型，除了女性佩戴能夠展現剛柔並濟之美，由男性配戴更是時髦有型。





Santos de Cartier太陽眼鏡

假如父親已經擁有卡地亞的經典 Santos de Cartier 腕表，那麼同系列的太陽眼鏡同樣必須入手。除了採用飛行員造型鏡框，鏡腳側身更是驚喜出現裝飾螺絲，同時呼應 Santos de Cartier 是世界上第一枚專為飛行員設計的腕表。





卡地亞Trinity戒指

同樣是卡地亞經典代表作品的 Trinity 戒指由路易·卡地亞於 1924 設計而成。由 18K 白 K 金與黑色陶瓷製作的靈動環圈交織而成，象徵親情、友情、愛情，因此拿來父親節禮物十分適合，同時也是彰顯緊密情感的最佳珠寶選擇。





Pasha Edition Noire限量版淡香水

最後，要介紹的是 Pasha Edition Noire 限量版淡香水。這是一款適合紳士爸爸們的木質調香水，結合琥珀與雪松木深邃的芬芳，為Pasha de Cartier香水原版注入現代元素，更添綠色魅力的柑橘清香。