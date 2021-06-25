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紳士盔甲MEN IN SUIT：Dior 全新紳士西裝系列

By Alice Lin
Fashion Editor
25 Jun 2021
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紳士盔甲MEN IN SUIT：Dior 全新紳士西裝系列

Kim Jones 2019 年入主 Dior 男裝後首度發表的 Tailleur Oblique 單釦斜裁西裝，成為他在品牌最具代表性的紳士西裝線條。今年，Kim Jones 繼而推出全新紳士西裝系列，重新定義正裝的線條比例，建構現代紳士輕盈優雅的新穎姿態。

英國文豪王爾德曾說過這麼一句話：「打好領帶是人生的第一步。」闡述服裝之於人的重要性，更點出西裝之於男士的必要。而綜觀當今時尚圈，Dior 男裝創意總監Kim Jones 便尤其擅於勾勒現代紳士線條，賦予西裝考究的細節設計與新穎風格。

像是 2019 年他入主 Dior 男裝後首度發表的 Tailleur Oblique 單釦斜裁西裝，延伸過往運用褲檔側邊兩際調節腰身的細節，將流暢的褲管線條以略高於腰身的設計，打造現代與傳統完美融合的效果，並將 Tailleur Oblique 單釦斜裁西裝透過斜紋針織面料搭配緞面細節以菸裝樣式呈現，成為他在 Dior 最具有代表性的紳士西裝線條。

這次 Kim Jones 繼而推出全新剪裁線條的紳士西裝系列，首度運用非典型的半內裡西裝剪裁處理，以更輕盈的方式打造，並探究以手工縫製的西服結構，展現 Dior 高級訂製工坊處理縫紉細節的精巧細膩，引領 Dior 男士正裝進入革命性的新紀元。他全新設計了手工縫製的銀灰色品牌 LOGO 標籤，以及西裝領口上的手縫效果。翻
出西裝內裡，我們則可以看見成套的帆胚布建構出完整的西裝輪廓，時下最講究的緞面條紋內裡布（Cupro）一路從兩邊的袖口鋪陳至腰身，展現熟稔細膩的裁縫工藝。

西裝面料的選擇範疇也一路擴延，從全新的千鳥格紋、威爾斯格紋到配搭白色或海軍藍的條紋布，Kim Jones 呼應迪奧先生個人衣櫥色彩，也以迪奧先生當年打造高級訂製服經常使用到的英式面料，推出 5 ∼ 10 款充滿陽剛氣息的核心經典面料，並計畫於日後依據季節持續擴增正式西裝的面料選擇。

而 Kim Jones 在 Dior 經典的單釦西裝外套則維持一貫手法，使用充滿識別度的分明肩線、手工縫製的細節美學，同時汲取男裝歷史檔案中的紀錄，設計出西裝內裡的 CD 品牌 LOGO 刺繡。

Dior 延續全新剪裁設計的紳士西裝系列，從單釦西裝、雙釦西裝到燕尾服，獻給現代紳士多種正裝選擇，打造新穎面貌，並將高級訂製服精神精完美轉譯至新世紀的現代西服剪裁上，風格永存。

Alice Lin
Fashion Editor
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