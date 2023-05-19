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經典老花再現，FAURÉ LE PAGE馥瑞樂爵嶄新少女粉紅，攜手宋芸樺一起迎接春夏風潮

By Ailing Tsai
19 May 2023
經典老花再現，FAURÉ LE PAGE馥瑞樂爵嶄新少女粉紅，攜手宋芸樺一起迎接春夏風潮
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經典老花再現，FAURÉ LE PAGE馥瑞樂爵嶄新少女粉紅，攜手宋芸樺一起迎接春夏風潮

FAURÉ LE PAGE 馥瑞樂爵展全新的春夏系列「Breakfast at FLP’s」，將經典的 monogram 圖騰染上粉嫩且歡愉的「FLPink」，此次活動也邀請到演員宋芸樺、品牌總監 Mr. Augustin de Buffévent 以及時尚講師陳孫華一起感受充滿浪漫氛圍的春夏系列商品。

FAURÉ LE PAGE品牌好友 宋芸樺

以製造戰爭時使用的盔甲武器起家的法國高端皮件精品品牌 FAURÉ LE PAGE 馥瑞樂爵，一直深刻烙印在消費者心中的絕對是品牌最經典的「龍鱗紋」 monogram 圖騰，而此次推出的春夏系列「Breakfast at FLP’s」再次給予「龍鱗紋」嶄新面貌，以溫柔又堅毅的粉色「FLPink」象徵女力，同時也能體現滿滿的春夏活力，此次系列也是以奧黛麗·赫本（Audrey Hepburn）的代表作——《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany’s）作為命名的靈感，希望透過這位時尚偶像所代表的女性氣質，傳達品牌想頌揚的專屬於女性獨有的優雅與品味。而同為此次系列靈感來源的，還有被稱為「搖滾變色龍」大衛鮑伊（David Bowie），其放蕩不羈的音樂創作者氣質與赫本的永恆優雅，兩者看似衝突卻皆充滿啟發性的時尚能量經由創意揉合，並以品牌自傲的皮革鑲嵌工藝與刺繡面料搭配簡潔不過時的線條，勾勒出次系列混搭當代與經典的包款配飾樣貌。

FAURÉ LE PAGE 馥瑞樂爵展全新的春夏系列「Breakfast at FLP’s」

在系列的發表會上特地邀請宋芸樺與 FLP’s 來一場優雅的早餐約會，以《我的少女時代》一片中的女主角林真心一角，入圍第 52 屆金馬獎最佳女主角獎獎項的宋芸樺，近期更以原創華劇《不良執念清除師》中的突出表現讓觀眾看見他截然不同的角色詮釋與表演方式。一如 FAURÉ LE PAGE 馥瑞樂爵在新品系列中，以豐富的品牌精神與歷史與引以為傲的工藝為基底，創作出符合獨特且當代樣貌的時尚風範。此次亮麗出席品牌活動的她，以 FAURÉ LE PAGE 馥瑞樂爵特別訂製之「FLPink」龍鱗紋概念西裝，搭配上本次主打之 SAGACITY 18 迷你手提包，展現玩味生活、青春無敵的獨特時尚態度。

經典老花再現，FAURÉ LE PAGE馥瑞樂爵嶄新少女粉紅，攜手宋芸樺一起迎接春夏風潮

Ailing Tsai

Digital editor   Email: ailing@esm.tw

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