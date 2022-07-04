綻放希臘愛琴海｜Shining Aegean Sea

Fendi 帶你徜徉在浪漫的米克諾斯島，以傳統的白色基克拉澤斯建築風格，展示 Fendi 全系列商品，並且引領眾多時尚圈紅人，共同體驗萬種風情的地中海文化，綻放耀眼愛琴海。

Fendi 宣佈在希臘愛琴海米克諾斯島的 Nammos 村內開設全新精品店，簡約潔白的門面，映現出 Fendi 重視視覺呈現與設計的整體風格，約為 90 平方公尺的室內空間，運用地中海文化的設計密碼與 Fendi 獨一無二的品牌識別，加上大量的透光窗戶，使陽光緩緩灑落整間店面，盡顯愜意爛漫的渡假風情。

嶄新店面的空間呈現，以別緻典雅的白色托架和竹子構成店內的天花板，橡木地板上則是運用帶有淺藍色的樹脂嵌條，而店內的陳列也使用了綠松石色的氧化銅材質，不禁令人想起了海洋的氣息。此次 Fendi 將米克諾斯島上典型風格帶入室內裝潢之中，讓臨店的貴賓可以感受到放鬆、舒適的假期感。

而為歡慶愛琴海米克諾斯島新店面開幕，Fendi 也特別邀請多位時尚紅人共同拍攝形象影片及照片，當中不僅完美呈現希臘愛琴海米克諾斯島的絕美風景，在眾人身上穿搭的 Fendi 時裝配飾，像是 Sunshine Shopper 包款、遮陽帽與絲巾等，亦或是男士的 FF 海灘短褲與粉色絲質襯衫，皆是今年夏季不可或缺的必備單品。