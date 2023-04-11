藝術激盪與新生｜DREAMS COME TRUE IN GUCCI ART LAB

Gucci 無疑是當代最成功的造夢者，每年都透過不同的創意展演，將百年品牌歷史底蘊與義大利工藝薈萃的極致，誠摯呈現給品牌貴賓，徜徉其中，享受一場自我與藝術的對話。

Words：William Chen Image：Gucci

創立逾一百年，Gucci 其悠久的歷史風華與工藝典範，造就品牌獨有的藝術文化，而 Gucci Art Lab 正是最能體現這豐厚底蘊的媒介，Gucci 主席兼行政總裁 Marco Bizzarri 表示：「Gucci Art Lab無疑是 Gucci 過去歷程中最顯著的成就之一，也是當今義大利最重要的行業投資之一。Gucci Art Lab 是一個學習技能和技藝的地方，一個激發靈感、創造思想的工作坊，而思想就是文化的命脈。」

Gucci Art Lab 引領我們實現美好的夢境，就像是一座藝術烏托邦，從訂製服到珍稀皮革工藝，融匯藝術與工藝，創造專屬於你的一場藝術對話。在今年，這華美的烏托邦又一次降臨台北。自 2022 年《Gucci Cine 時尚巨星攝影棚》後 2023 年度 Gucci 頂級貴賓專屬訂製空間特別以《Gucci Art Lab 藝術實驗工坊》主題呈現，以 2018 年成立於佛羅倫斯的 Gucci 創意實驗室為靈感，將品牌設計師與工匠們日常腦力激盪、實現靈感創作的場域，跨越時空重現於台北市區，帶領藏家們感受精緻奢華的尊榮體驗，探索這百年品牌獨有的藝術之力與義大利精湛工藝。

《Gucci Art Lab 藝術實驗工坊》聚焦在品牌歷久彌新的高級訂製工藝，並規劃五大展間，分別為：精湛製革工藝 、品牌頂級裁縫刺繡工藝、趣味打造日常成衣單品、義大利正裝魅力以及華麗金工技藝，橫跨高級訂製服、珍稀皮革以及精緻珠寶腕錶，重現品牌美學與工藝碰撞激盪的精彩作品。

本次《Gucci Art Lab 藝術實驗工坊》也吸引兩位當代女力代表前來觀展，作家暨 Studio A 創辦人蔣雅淇分享說，Gucci Art Lab 迷人之處在於創作者跟工匠完全配合，呈現出最璀璨的作品，她特別著迷於品牌頂級裁縫刺繡工藝中的粉色羽毛禮服裙，「 每根羽毛是完全立體與綻放，完美地展現 Gucci 工藝迷人之處。」小小樹食創意總監曹詩薇偏好極富個人特色主義之作，Dionysus 充滿工藝細節，同時又能展現品牌標識性藝術文化特色，正是她的心頭好。

精湛製革工藝：頂級珍稀包款

品牌經典的竹節包款 BAMBOO 1947 不僅是最具代表性，更是 最能體現珍稀工藝的包款，共計超過 140 個組件，每一顆包款皆在頂級珍稀皮革品質的基礎上，由工匠手工裁切製作，由於用料稀缺和工序繁複，每顆包款皆為獨一無二的工藝作品，呈現品牌獨有華麗多彩的設計美學，光是竹節提把就耗時超過 13 個小時手工製作， 完美呈現火烤竹節工藝。

品牌頂級裁縫刺繡工藝：頂級訂製禮服

Gucci 最具代表性的刺繡工藝都完美體現在全球首次亮相的 52 套頂級訂製禮服中，每一件華服皆會由訂製專家為貴賓現場量身，再將身形檔案交由義大利總部的製衣師傅，依據貴賓體態手工裁縫製作。特別值得一提的是其中一套全球限量 1 件的訂製禮服，靈感啟發自 70 年代名媛貴族的粉膚色蕾絲斗篷刺繡晚禮服，蕾絲拼接工藝環繞展現荷葉圓弧形剪裁，著實 一眼難忘，全套禮服總計需要 5,376 個小時手工製作，此作品將頂級訂製禮服的工藝技術展露無遺，可說是獨具匠心，完美展現 Gucci 引以為傲的藝術精神。

趣味打造日常成衣單品：MTO 個性化訂製服務

Made to Order 個性化訂製服務專區可以說是最好展現自我藝術激盪的時刻，其靈感來自當代潮流文化，運用各種 Gucci 經典刺繡圖騰和創意元素，賦予花呢外套、針織上衣、真 絲襯衫、斗篷洋裝、運動套裝和丹寧外套等眾多日常單品獨一無 二樣貌，享受親手打造世界唯一、專屬於自己的 Gucci 單品。

義大利正裝魅力：MTM 西服訂製服務

不同於前面的外顯，Made to Measure 西服訂製服務專區，以悠久精實的西服手工裁縫工藝為基礎，展現獨有的內斂工藝氛圍，品牌提供豐富多樣的訂製選擇，3 種領型、25 種扣飾、17 種花色絲巾內襯，花色絲巾內襯採限量批次生產，銷售完畢即有可能停產絕版，和左側袖口上的姓名縮寫 Gucci 車縫布飾，邀請貴賓在細節處展現自我個性，詮釋義大利西服所提供的風流紳士氣質。

華麗金工技藝：精緻生活珠寶腕錶

最後一個空間可以說是集 Gucci 標誌性藝術之大成，以花卉 FLORA、獅頭 LIONHEAD 和酒神 DIONYSUS 三大精緻生活珠寶系列展現義大利精湛金工工藝與源自文藝復興時期華麗繁複美學的精彩創作。精選分享 LIONHEAD 獅頭袖扣鈕扣多彩寶石系列作品，獅子為萬獸之王，代表權威、勝利與勇氣。獅頭生動奔放的線條搭配耀眼的彩色寶石，呈現精緻細膩的生活品味，享受身為王者的榮耀。