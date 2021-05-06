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豹紋、普普藝術、迪斯可亮片，充滿野性魅力的 Dior 早秋時裝系列一次解析給你看！

By Claire Hsiao
06 May 2021
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豹紋、普普藝術、迪斯可亮片，充滿野性魅力的 Dior 早秋時裝系列一次解析給你看！

Dior 傾情推出 2021 早秋時裝系列，此系列的靈感來自於 1950 年代 Christian Dior 先生所設計的標誌性豹紋印花。在 Dior 創意總監 Maria Grazia Chiuri 別出心栽的視角下，融合了 1952 至 1955 年盛行的普普藝術與迷幻元素，激盪出前所未有的野性魅力。

在全新系列中，Maria 總監向義大利普普風格設計師 Elio Fiorucci 致敬，從普普藝術哲學史中吸取無限精華，使這一系列的設計散發不盡的活力以及熱血的潮流精神。結合大量閃爍的 Disco 亮片、透視設計、迷幻銀色以及滿版的恐龍圖樣元素，映襯女性自信、性感的光彩。在絢麗的創作下，將強烈而鮮豔的色彩對比盡收眼底，映射千百種風情。

同時，Maria 以 Dior 先生長期合作的繆思女神 Mizza Bricard 所設計的豹紋印花的狂野魅力展現於服裝、包款及配件上，完美的將時髦豹紋風采蔓延至經典Bar Jacket、Lady D-Lite 提包與 Book 托特包。除此之外，Dior Caro 翻蓋包亦換上極黑勁裝，與繽紛活潑的亮麗黃、盎然綠與霓虹粉呈現強烈視覺對比，將活力發揮盡致，又不失精品格調，象徵激盪的豐沛創意。

以 Lookbook 與影片形式發表的 Dior 2021 早秋系列，由多次為品牌拍攝形象照的 Brigitte Niedermair 掌鏡拍攝服裝細節，透過鏡頭展現時裝隨興不羈的亮麗風采，綻放正向樂觀及喜悅之情，向 Dior 先生「盡情享受生活」的人生哲學致敬。

 

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