路易威登全新台北101旗艦店開幕，歷經十年再度攜手草間彌生打造圓點帝國！

路易威登台北 101 旗艦店盛大開幕，全新的店裝靈感來自於日本東京銀座並木通 Namiki Dori專門店的流線型設計概念，店內提供了女裝、男裝、皮件、配飾、鞋履、香水、珠寶、腕錶等完整全商品，除此之外還有 Objets Nomades 傢俱系列。開幕現場也驚喜邀請到韓星丁海寅以及眾多明星一同共襄盛舉，快跟著 Prestige 一起走進路易威登打造的夢幻國度吧！

銀色的鏤空外牆鑲嵌著閃爍發光花朵標誌，隨著每一季的設計概念而呈現不同的色彩幻變。此次路易威登 X 草間彌生聯名系利，將外牆彩繪上期間限定的黃色迷幻波點藝術裝置。首波上市系列包含彩繪圓點 Painted Dots、鏡面圓球 Metal Dots、無限圓點 Infinity Dots 與迷幻花朵 Psychedelic Flower，不論是男女時裝或是皮件飾品，甚至到香水都可以看到草間彌生的獨特圓點和路易威登 Monogram 圖案所碰撞出的趣味火花。

獨一無二的首賣商品

此次路易威登台北 101 旗艦店全新開幕更帶來了獨家的首賣商品，以亮麗鮮黃為底色搭配黑色圓點印花圖案，整體感受出迷幻藝術格調；首亮相的紅色原點衝浪板也同樣吸睛，設計上是向草間彌生位於直島町防波堤的南瓜雕塑致敬，以玻璃纖維製成，配上正中的木製龍骨，可謂匠心之作的高級滑浪板。最後Malle Pyramide迷你硬箱塔與 Bisten四重奏硬箱塔，以Monogram帆布製作，採用特殊的立體絹印技術飾以彩色圓點，兩款硬箱皆可於101旗艦店搶先預定。

台北101旗艦店獨家商品

獨家就是最令人無法抵抗的誘惑，而特別為台北 101 店獨家打造的 Vivienne Pineapple 吊墜綴品牌吉祥物 Vivienne，以鳳梨的圖像取自如同台語諧音「旺來」的意念外，同時也象徵亞洲繁榮的魅力。這款珠寶吊墜以 18K 黃金、 18K 白金及綠色漆面製造，臉上鑲滿鑽石並配以金色菠蘿花瓣外框，璀璨又靈動，繫掛於可調節長度的金色鏈帶上，可以跟隨心情自由佩戴。



店內傢俱系列

傢俱與家飾系列中令人最驚嘆的是Objets Nomades 系列 Totem Lumineux 燈座，集合七個手工吹製的威尼斯穆拉諾玻璃球，分別以孔雀藍色、卡布里黃色、加勒比綠色、威尼斯寶石紅色及翡翠綠色等五種顏色呈現，繽紛的色彩不僅可以當燈飾使用更像是藝術品般的存在，此款燈座也可以於 101 旗艦店搶先預定。

跟著Prestige一起走入路易威登全新台北101旗艦店

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現場還邀請到歌手林宥嘉跟Karencici獻唱開幕酒會，與會來賓都聽得如癡如醉。