路易威登經歷350道不同工序才誕生出來的絕美包款，跟著PRESTIGE一起踏上最高奢的精湛皮藝之路

路易威登Louis Vuitton選用獨特珍貴的鱷魚皮革，以最自然的紋路設計、搭配迥異的表面顏色與拋光，從選料開始，路易威登工匠無不投入各種精湛工藝，創造出最無懈可擊的手袋，盡現頂級皮革之美。

可以在此次展覽中看見各種色彩斑斕的包款，最精緻的色澤與嚴格、細膩的工匠手藝，多種款式與配色。路易威登的頂級包款儘管已經有經典款拋光的異國皮革，工坊依然勇於嘗試，持續開發全新變革工法，為當代時尚異國情調注入全新活力。Fusion 招牌工法已是路易威登代表之作，藉由色彩線條創造細微的橫紋效果。

路易威登運用特殊皮革的技法，從該選哪一種皮革到最後的品管階段，共需經歷 350 道不同的工序，每塊皮革必須以瑪瑙石每天拋光兩次，創造表面完美光滑的釉面效果拋光。鞣製特殊皮革需要 6 至 10 週，時間長短會受皮革的特性和尺寸影響，之後還要耗時 6 週將皮革表面上色、滋養與拋光，完成後才能開始製作手袋，為每種包款覓得最合適的特殊皮革可說是極具挑戰的耗時過程。為了開發出完美染色配方，平均必須進行 15 次不同試驗，如此才能達到路易威登設計團隊的理想顏色。每塊皮革都經過嚴格篩選，讓每個手袋邊緣的鱗片紋路都能相接，然後小心翼翼易確保所有表面顏色和光澤完全吻合。

長吻鱷魚皮、短吻鱷魚皮和蛇皮均為路易威登精湛製包工藝所採用最為獨特珍貴的皮革材質。路易威登的特殊皮革包款擁有特殊調製的 25 種常態色系選擇。多數女包需要使用三片皮革製成。經過嚴選的每一片皮革，必須能夠確保包款接縫處延續鱗片紋路，而每道工序均需謹慎處理，才能確保每一面皮革的顏色與光澤完美吻合。

此次 2022 珍稀皮革系列，女士包款如 Capucines、Rose des Vents、Square、Twist、Petite Malle、 City Steamer，男士包款如 Mini Soft Trunk、Soft Trunk、City Keepall 等系列，豐富的色彩與鱷魚皮革結合地相得益彰，造就出一件件絕無僅有的藝術珍品，其中一定也能找到自己的命定包款。

而珍稀皮革系列中最特別的「玫瑰幻影Rose Fusion」令人神魂顛倒的夢幻粉首次於台灣展出，共有Capucines、Capucines Mini、Petite Malle與Rose des Vents四種款式，柔美的貝殼光澤，打造最高雅、夢幻的漸層包款。另外還有一款男士硬箱包，將紮染工藝完美呈現在包身上，潮流與傳統相互碰撞融合，打造出獨一無二的自我風格！