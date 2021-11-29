閃耀金馬｜第58屆金馬獎眾星璀璨登場，與PRESTIGE一同揭曉影帝、影后星光珠寶看點！

By Ailing Tsai
29 Nov 2021
閃耀金馬｜第58屆金馬獎眾星璀璨登場，與PRESTIGE一同揭曉影帝、影后星光珠寶看點！
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閃耀金馬｜第58屆金馬獎眾星璀璨登場，與PRESTIGE一同揭曉影帝、影后星光珠寶看點！

2021 金馬獎頒獎典禮現場眾星雲集，當然，除了關心與期待所有電影工作者的影視作品外，現場眾星的紅毯時尚及典禮造型也是不可錯過的熱門話題，其中，各式奢華珠寶配飾也在整體搭配中扮演了不可或缺的造型亮點！接下來就跟著 PRESTIGE 直擊金馬 58 的璀璨星光，揭曉金馬影帝、影后頂級珠寶配飾吧！

張震以電影《緝魂》拿下第 58 屆金馬獎影帝寶座，金馬現場配戴卡地亞頂級珠寶配飾 Panthère de Cartier美洲豹口袋珠寶、Trinity 戒指及 Pasha de Cartier 美洲豹裝飾鏤空腕錶，卡地亞經典的美洲豹設計搭配張震獨有的成熟魅力，整體呈現出內斂且高貴的氣質。

張震配戴卡地亞珠寶
張震配戴卡地亞珠寶

賈靜雯以電影《瀑布》一舉奪下第 58 屆金馬獎最佳女主角，佩戴來自 Tiffany 高級珠寶系列作品步上紅毯，她以一條鉑金鑲嵌總重逾 39 克拉白鑽項鍊，搭配 Tiffany True 高級珠寶鑽戒與鑽石配件，無數細密的鑽石襯托高雅造型，展現金馬影后的霸氣與自信。

賈靜雯於金馬獎紅毯佩戴Tiffany珠寶作品
賈靜雯於金馬獎紅毯佩戴Tiffany珠寶作品

於頒獎典禮中，賈靜雯換上經典款 Tiffany T 系列作品搭配 HardWear 鏈結設計耳環，打造摩登又時髦的獨特風格。

賈靜雯於金馬獎頒獎典禮佩戴Tiffany珠寶作品

這次以電影《詭扯》奪下金馬 58 最佳男配角的劉冠廷，以卡地亞頂級珠寶 LOVE 鋪鑲鑽陶瓷款戒指、Pluie de Cartier 鑽石胸針及 Pasha de Cartier 鏤空精鋼腕錶帥氣現身金馬紅毯及典禮現場。

劉冠廷配戴卡地亞珠寶腕錶作品

劉冠廷配戴卡地亞珠寶腕錶作品

第 58 屆金馬獎中以《該死的阿修羅》奪下最佳女配角的王渝萱，領獎時佩戴 Tiffany T Smile 項鍊，搭配 HardWear 耳環與 T1 系列手環與戒指，低調又不失優雅，襯托她俏麗甜美的氣質。

王瑜萱於金馬獎頒獎典禮佩戴Tiffany珠寶作品

王瑜萱於金馬獎頒獎典禮佩戴Tiffany珠寶作品

首次擔任金馬獎典禮主持人的林柏宏，在紅毯造型中佩戴卡地亞頂級珠寶系列 DAHLIA 鑽石胸針及 Trinity 經典陶瓷戒指亮相。

金馬獎典禮主持人林柏宏佩戴卡地亞

金馬獎典禮主持人林柏宏佩戴卡地亞

典禮主持人林柏宏於活動中換上 Tiffany 作品，以一只鉑金鑲嵌鑽石蜻蜓造型胸針與 T 系列戒指搭配條紋西裝，風格前衛大膽，體現品牌欲傳遞個人力量和獨立自主的理念。

林柏宏於金馬獎頒獎典禮佩戴Tiffany珠寶作品
林柏宏於金馬獎頒獎典禮佩戴Tiffany珠寶作品

第 58 屆金馬獎頒獎典禮艾怡良以《我沒有談的那場戀愛》入圍最佳新演員，並且為電影創作單曲《我這個人》，奪得金馬最佳原創電影歌曲。在紅毯及頒獎典禮上艾怡良皆選戴寶格麗頂級珠寶亮麗出席。

艾怡良佩戴寶格麗頂級珠寶
艾怡良佩戴寶格麗頂級珠寶
卡地亞 Cartier Tiffany 頂級珠寶 第58屆金馬獎

Ailing Tsai
Digital editor   Email: [email protected]

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