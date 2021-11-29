閃耀金馬｜第58屆金馬獎眾星璀璨登場，與PRESTIGE一同揭曉影帝、影后星光珠寶看點！

2021 金馬獎頒獎典禮現場眾星雲集，當然，除了關心與期待所有電影工作者的影視作品外，現場眾星的紅毯時尚及典禮造型也是不可錯過的熱門話題，其中，各式奢華珠寶配飾也在整體搭配中扮演了不可或缺的造型亮點！接下來就跟著 PRESTIGE 直擊金馬 58 的璀璨星光，揭曉金馬影帝、影后頂級珠寶配飾吧！

張震以電影《緝魂》拿下第 58 屆金馬獎影帝寶座，金馬現場配戴卡地亞頂級珠寶配飾 Panthère de Cartier美洲豹口袋珠寶、Trinity 戒指及 Pasha de Cartier 美洲豹裝飾鏤空腕錶，卡地亞經典的美洲豹設計搭配張震獨有的成熟魅力，整體呈現出內斂且高貴的氣質。

賈靜雯以電影《瀑布》一舉奪下第 58 屆金馬獎最佳女主角，佩戴來自 Tiffany 高級珠寶系列作品步上紅毯，她以一條鉑金鑲嵌總重逾 39 克拉白鑽項鍊，搭配 Tiffany True 高級珠寶鑽戒與鑽石配件，無數細密的鑽石襯托高雅造型，展現金馬影后的霸氣與自信。

於頒獎典禮中，賈靜雯換上經典款 Tiffany T 系列作品搭配 HardWear 鏈結設計耳環，打造摩登又時髦的獨特風格。



這次以電影《詭扯》奪下金馬 58 最佳男配角的劉冠廷，以卡地亞頂級珠寶 LOVE 鋪鑲鑽陶瓷款戒指、Pluie de Cartier 鑽石胸針及 Pasha de Cartier 鏤空精鋼腕錶帥氣現身金馬紅毯及典禮現場。



第 58 屆金馬獎中以《該死的阿修羅》奪下最佳女配角的王渝萱，領獎時佩戴 Tiffany T Smile 項鍊，搭配 HardWear 耳環與 T1 系列手環與戒指，低調又不失優雅，襯托她俏麗甜美的氣質。



首次擔任金馬獎典禮主持人的林柏宏，在紅毯造型中佩戴卡地亞頂級珠寶系列 DAHLIA 鑽石胸針及 Trinity 經典陶瓷戒指亮相。



典禮主持人林柏宏於活動中換上 Tiffany 作品，以一只鉑金鑲嵌鑽石蜻蜓造型胸針與 T 系列戒指搭配條紋西裝，風格前衛大膽，體現品牌欲傳遞個人力量和獨立自主的理念。

第 58 屆金馬獎頒獎典禮艾怡良以《我沒有談的那場戀愛》入圍最佳新演員，並且為電影創作單曲《我這個人》，奪得金馬最佳原創電影歌曲。在紅毯及頒獎典禮上艾怡良皆選戴寶格麗頂級珠寶亮麗出席。