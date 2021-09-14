頂級皮革Ｘ工藝傳承，愛馬仕工藝學院正式創立

2021年9月6日，愛馬仕集團於法國國家教育局的認證之下，在法國伊澤爾省菲蒂略市（Fitilieu,Isère）的皮革工坊內開設了第一間愛馬仕工藝學院（愛馬仕學員培訓中心）。並預計日後法國境內各省分的所有皮革工坊都將具備其專屬的培訓中心。

愛馬仕的技術與教學訓練榮獲法國國家認證肯定

愛馬仕的培訓現已獲得法國國家皮革工藝認證的認可,這是對品牌長久以來卓越的皮革工藝技術、以及傳承至今的專業知識教育培訓的肯定。愛馬仕旗下的專業工藝培訓師不但提供技能培訓，還為準備CAP皮革考試的學員進行指導。這九十多位工藝培訓師在愛馬仕集團的皮革商品部門中因其卓越的工藝技能脫穎而出，他們將伴隨學員進行整年度的培訓，並隨時評估學員的學習進展。

人人皆能學習卓越工藝

愛馬仕工藝學院向所有渴望成為工匠並發展手工技藝的學員提供學習工藝專長的機會，無論出身背景為何，皆可一展所長。培訓中心將訓練學員，幫助他們踏入這卓越的工藝行業。在結業之後，學員們便能獲得在愛馬仕集團旗下的十九間皮具工坊工作、或是在其他皮革工藝產業中發揮所學。

愛馬仕重申其對教育的承諾

愛馬仕工藝學院支持品牌在教育方面的雄心壯志，而愛馬仕也承諾，不論作為公司或是愛馬仕基金會，將持續與眾多院校和專案合作，撒下教育的種子：其中包括巴黎政治大學的永續發展與氣候轉型歐洲教席、以及與法國國家教育局合作的 Manufacto 和 Manuterra 計劃。

自 1837 年以來，愛馬仕一直忠於工匠的手工製作模式與人文價值。創作的自由、美麗素材的持續探索、卓越技藝的傳承以及功能性的美學、都造就了愛馬仕的獨特之處，締造出雋永恆久的經典美物。愛馬仕是一家獨立的家族企業，為確保大部分生產工序在法國完成，愛馬仕在法國設立了 51 個製作工坊，同時在 45 個國家設有 300 家專門店。愛馬仕全球員工有近 17,000 名，其中在法國的員工人數有近 10,600 名、工匠人數超過 5,600 名。愛馬仕家族第六代成員 Axel Dumas 先生自 2013 年開始擔任愛馬仕首席執行官。