2022 路易威登Savoir-Faire 典藏工藝展盛大開展！從高爾夫球硬箱、珠寶飾品收藏硬箱到麻將組硬箱，各個別出心裁的精彩硬箱不可錯過！

路易威登 2022 Savoir-Faire 典藏工藝展於高雄流行音樂中心珊瑚礁群揭幕,從 11 月 10 日至 18 日盛大開展,跟著 PRESTIGE 一睹路易威登引以為傲的硬箱工藝技術。

本次展覽呈獻多件匠心獨具的作品,如高爾夫球硬箱、頂級美容化妝硬箱、珠寶飾品收藏硬箱、派對調酒硬箱、麻將組硬箱、球鞋收藏硬箱等作品,所有你意想不到的硬箱,從品茗下午茶、居家收納到外出攜帶或娛樂收藏,都在此次展覽之中,同時體現品牌精湛工藝技術與核心精神。

展覽內部展示空間結合硬箱工藝作品與 Objets Nomades 家居裝飾系列,完整展現路易威登位於巴黎城郊的 Asnières 工作室 160 多年來創作不懈的雋永精神,精心打造各種天馬行空的精品,滿足不同顧客的特定願望和需求。“ Show me your luggage and I’ll tell you who you are,” 這一句 1921 年的路易威登廣告標題,言簡意賅點出每位旅客與行李箱用品的關係。1854 年,行李箱專家路易威登創製了既實用又優雅的現代版行李箱,不但迎合當時交通運輸模式,更改變了其客人的生活形態。

路易威登一直秉持皮革師傅世代相傳知識和技巧,從嚴格地篩選皮革,到仔細地縫製、敲打至完工,所有的步驟都是以最小心謹慎的態度,以達到路易威登卓越品質的要求。它的皮件見證了品牌創立以來的專業和品味:藝術品般精緻細節,駕輕就熟地皮件處理技能,與不斷地追求品質的決心,這些特質共同建立了路易威登絕佳耐用性的名聲。

PRESTIGE帶你進入路易威登 2022 Savoir-Faire 典藏工藝展天馬行空的世界!

路易威登 2022 Savoir-Faire 典藏工藝展:

時間: 11 月 10 日到 11 月 18 日

地址: 高雄市苓雅區海邊路 110 號 (高雄流行音樂中心珊瑚礁群)