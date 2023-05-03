2023春夏大勢色彩

色彩可以說是一種溝通語言，跟隨著時代的變化與演進，不斷的再造創意，更時常左右著現今時尚圈的流行趨勢，當然，每一年也會有最新的年度選色或是熱門色調等，而這些色彩能使世界串連起來，產生無聲的共鳴。

我們都知道PANTONE是一家專門開發和研究色彩而聞名全球的權威機構，除了每年會選出年度選色外，也會整理出世界的流行色彩，雖然沒有相關證實，卻可以透過雙眼發現，這些顏色其實隱隱的影響著時尚圈的流行趨勢，而這些色彩會根據心靈、時代背景等反映出相對應的感受，跟著PRESTIGE一起看今年春夏大勢色彩有哪些。

Fiery Red 烈火紅

帶著強烈能量的紅色，令人擁有精力充沛的感受，而將此運用在不同質料上則可以展現出相異的視覺呈現，像是皮革或乳膠可以傳達龐克、叛逆的趣味，羽毛或是西裝布料帶給人完全相反的感覺，一個氣勢逼人、一個率性俐落。烈火紅刺眼、充滿勇氣，也或者更像是一種向大時代宣示永不服輸的無畏精神。

Classic Green 經典綠

經典綠可謂是從去年一路火到今年的大勢色彩，既是流量擔當又承載著美好的寓意，綠色給人治癒人心的力量，也象徵春意盎然、生機勃勃的意念，而經典綠的飽和度與亮度都偏高，在視覺的呈現上較易突出，不管是整體呈現還是細節、配件的點綴都流露出時髦的奢華感。經典綠也喚起人們對生活的真實感受，針對大自然保育的議題或是永續發展的重要性，透過色彩帶給人警示與提醒的作用。

Love Bird 愛情鳥綠

愛情鳥綠沒有向經典綠一樣的奪人眼球，卻是散發著慵懶且充滿異域氛圍，讓人有種嚮往旅行的感受，尤其使用在絲質或是較為柔軟的布料更能感受到度假時的愜意與隨性，當然在不同飽和度的呈現也流露出截然不同的效果，較為亮眼的高飽和給人朝氣蓬勃的夏日氣息，低飽和的色調則是略帶復古的細膩品味。

Crystal Pink 水晶玫瑰粉紅

像水晶般剔透又同時擁有玫瑰的嬌嫩欲滴，水晶玫瑰粉紅給人清新脫俗的全新感受，原本就溫柔的粉色多了一絲絲的螢光感，彷彿水晶折射出的閃亮光澤，運用在服飾上展現出透明感的無害氣息，這樣的色彩有種沈浸於夢幻世界的感覺，逃避著世事的不安與紛擾，投入充滿玫瑰花的歡愉樂園，彷彿上演一部現代版的浪漫喜劇。