adidas x Gucci 聯名系列開賣！店中店限時登場，Gucci 經典 GG 標誌與 adidas 三葉草巧妙融合，再創話題！

Gucci 推出全新限時店中店，自 6 月 7 日起將販售 adidas x Gucci 的聯名系列，為顧客致力打造沉浸式的購物體驗，打破框架並呼應 Gucci 獨特的時尚精品理念。此次聯名系列開賣，也即將再掀起一波熱潮與時尚巨浪。

此聯名系列的限時店中店首發於 Gucci 台北 101 專門店及 Gucci 台中新光三越中港店，這次限時店中店大玩創意，極致發揮萬花筒美學概念，店鋪四周以尖形拱門圍繞著，並使用經典復古風格家具擺設襯托，整體覆以活力四射的復古印花，融合來自 Gucci 經典 GG 標誌的細節，以及 adidas 三葉草圖騰設計，以發揚兩大品牌的核心精髓。

adidas x Gucci 聯名系列在《Exquisite Gucci》秀場首次亮相，剪裁精美的街頭服飾與多種運動風格單品，在充滿各種華麗繁複的秀場造型與多彩綺麗的美學風格相互映襯。在上月發佈的聯名系列 LOOKBOOK 中，展現了 Gucci 創意總監 Alessandro Michele 如萬花筒般千變萬化的審美觀，將 Gucci 品牌風格融入歷史悠久的 adidas 運動風格，讓高級時裝和街頭服飾完美結合。

對於此聯名系列的發佈，Alessandro Michele 直接從 1979 年 adidas 的目錄中汲取靈感。藉由攝影師 Carlijn Jacobs 捕捉的各種動態圖像對概念進行動畫處理與展示。在色彩鮮艷的背景中，模特們在原地伸展、奔跑或跳舞，伴隨著一連串比如「當你的思想成為現實時，你就明白了什麼是魔法。」等沈思短語。

除此之外，為盛大歡慶 adidas x Gucci 聯名系列上市，Gucci 特別安排充滿復古活力的行動宣傳車穿梭於台中市主要商圈，邀請台中市民一同追尋宣傳車的蹤影。

adidas x Gucci聯名系列將在6月7日正式發售，台灣消費者可在 Gucci 台北101專門店及Gucci台中新光三越中港店、以及adidas.com台灣官方購物網站等通路購買。