BASK IN THE SUN｜沐浴陽光

路易威登 2023 早春女裝大秀於加州聖地牙哥索爾克生物研究所盛大展開，透過建築巧妙的構造，讓陽光灑落於最新的時尚設計，展現氣勢輝煌的同時也體現出路易威登無際的創意靈感。

透過建築美學呼應服裝設計靈感，一直以來都是路易威登女裝藝術總監 Nicolas Ghesquière 策劃一場場大秀時的用心與細膩之處，此次 2023 早春女裝大秀選擇於加州聖地牙哥索爾克生物研究所盛大展演，來自 1965 年粗獷主義的建築，融合了大膽的線條與俐落的廓形，兩側對稱的鏡像配置使用混凝土材質的建築，彷彿擁抱著中央舞台廣場，最令人感到驚喜的地方是建築師 Louis Kahn 將萬物的創造者太陽，放置於索爾克研究所的中央舞台，只要在特定的時刻，夕陽便會渲染著周遭氛圍並且照耀在中央水道精準軸線。這樣的壯麗場景也感染著路易威登女裝系列藝術總監 Nicolas Ghesquière，她表示：「長時間待在加州，讓我興起了以此地為舞台的念頭。多年來，索爾克研究所始終讓我驚歎流連，壯闊太平洋和加州日落襯托著路易斯康（Louis Kahn）令人迷醉的粗獷主義結構，是我源源不絕的靈感泉源，亦是對於智慧、知識以及對科學力量信仰的禮讚。」

結合絕美場景，此次路易威登 2023 早春女裝伴隨著輝煌驕陽，營造出科幻片般史詩級的精彩大秀。金屬感、鱗片效果與放大的廓形凸顯肩線設計，彷彿披上了戰神般的鎧甲，再揉合亞麻、緹花、絲綢、皮革、粗花呢等材質，行走間，跟著日光的轉變，彰顯氣勢的同時也交織出多變的稜鏡效果。不僅金屬元素大量躍升於此次秀場，披掛、不對稱、纏繞的設計，也讓整體造型流露出遊牧女子的獨立與堅毅，科幻前衛與遊牧美學兩大概念完美的交融與碰撞，服裝自然的擺動與陽光折射的效果，為這場暮色對話增添女性力量與動人光采。