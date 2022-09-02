BE FASTER ｜風馳電掣

一雙百搭時尚的運動鞋，是每一個人在日常穿搭中必不可少的關鍵單品，舒適性、實穿性到整體的造型設計都非常講究，FENDI 此次全新推出 Faster 運動鞋款，流線般的鞋型融合 FENDI 經典 DNA，讓你可以隨時有型的穿梭於都會之中。

運動鞋早已不再只限於運動時穿著，時下越來越多球鞋時尚，不管是休閒穿搭、街頭風格或是經典正裝都能與運動鞋碰撞出混搭的美感。此次 FENDI Faster 運動鞋也在其中注入創意巧思，翻轉以往跑鞋的外型，以流線型的廓形結合網眼布料、高科技布料及牛巴戈皮的拼接縫製，將傳統與現代的美學再造，運動鞋的兩側更是以拉長的橡膠 FF logo 圖案裝飾，呼應了橡膠鞋底的動態律動感，營造出摩登又復古的氛圍，此款設計不論是文青穿搭或是酷帥風格，皆能精準掌握。

除了整體鞋型的創新設計外，FENDI 在顏色及外觀上也投入了大量心力，打造多種選擇與風格，經典的白色、米色是基本款的入門首選，其搭配的菸草色及棕色緹花材質 FF logo 圖案，凸顯出 FENDI 獨有的設計密碼，而全黑與金屬灰色款式，則是採用具光澤感及光滑手感的塗層科技布料，展現未來的前衛風範。全新的 FENDI Faster 運動鞋不僅外觀時尚，在穿著時更是可以感受到呵護般的柔軟舒適，整體輕盈讓你在穿著時不感厚重負擔，是同樣喜愛球鞋時尚的你不可錯過的不敗單品。