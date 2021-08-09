Bon Anniversaire！致敬 Louis Vuitton 路易威登先生 200 歲誕辰

今年下半年，為了隆重慶祝創辦人 Louis Vuitton 路易威登先生 200 週年生日，路易威登決定透過「LOUIS 200」一系列活動來致敬這位冒險家、創業家、設計師、革新家的人生與傳承，這些活動超越了時尚領域，遍及遊戲、藝術和文學。

LOUIS 200 讓我們再次熟悉路易威登本人的神話起點，無論是命運或決心，他在14歲離開了位於法國汝拉地區的家鄉 Anchay，步行兩年抵達巴黎。在知名行李箱與包裝工 Romain Maréchal 手下當了兩年學徒後，路易在 1854 年，於巴黎主要時尚品牌匯聚之處，凡登廣場附近，4 rue Neuve-des-Capucines 成立了自己的專賣店。從他和高級時裝之父 Charles Frederick Worth 的密切關係開始，到被歐珍妮皇后指定為行李箱製造商與包裝工，他的名聲水漲船高，而他認為行李箱將會在運輸革命的進展中，更加重要的直覺也結節高昇。以獨創性和技巧，路易威登開發出了防水塗層帆布，並將行李箱重新打造為平坦的蓋子，從根本上改變了功能性。

LOUIS 200，在身為行李箱製造商與包裝工先鋒的路易，以及當今所有卓越遠見，努力邁向畢生志業的人之間，搭起了橋樑。並未一併推出呼應的產品，這些活動純粹表達創意、啟發、世代。不採用傳統展覽形式，這些另類的娛樂型態，邀請路易威登觀眾與社群，一同以當代脈絡，探索路易威登的歷史。

藉由櫥窗向路易威登的路易致敬

路易威登的 200 歲誕辰，路易威登將推出名人櫥窗展，展現 200 位天才、特別好友，以及卓越遠見的人的創作。路易威登最具代表性的產品行李箱，搖身一變，成了船隻、磚塊，或隱喻性的空白帆布，以發揮集體想像力或個別藝術的表達。路易威登專門店的櫥窗，向來是以工藝引誘路人的舞台，現在則是呈現這個時代的慾望、恐懼，以及夢想。

全部 200 位夢想家的起點，都是一個 50 x 50 x 100公分 的盒子，大小接近路易威登在 1850 年代首創的革命性行李箱設計，平蓋行李箱。從這裡，他們就拿到一張白紙，無拘無束，不限媒介，隨他們解構、重新利用、互動、當成投影螢幕或重新製作，發揮原創力。

由於這麼重要的慶生，沒有禮物是不完整的，路易威登也承諾會以每一位大師的名義，替他們每人捐出1萬歐元，給十五個非營利組織中的一個，捐款總額達200萬歐元。成為捐款對象的組織，是因為強調讓年輕人與弱勢團體能夠接觸、探索藝術與創意而獲選，他們代表了創意的不同層面，橫跨五大洲的13國。

LOUIS 200：LOUIS THE GAME

粉絲們可以在App Store和安卓系統的Google Play下載《LOUIS：The Game》，這是一個身歷其境的遊戲體驗，從路易威登的家鄉法國汝拉地區的 Anchay 到巴黎的兩年著名旅程致敬。這款遊戲的主角是路易威登的吉祥物 Vivienne，她在一個虛擬世界中穿梭。玩家將不得不清除任務，收集Monogram蠟燭和鑰匙以進入新的關卡，一個全球排行榜讓玩家能夠與朋友們互相競爭，並且展現在遊戲過程中能夠改變的多樣外觀，而四個標誌性的城市是遊戲世界中地點的靈感來源，巴黎、北京、倫敦和紐約。

結合最新區塊鏈科技，這個遊戲同時包含 30 NFT，其中10個創作來自於數位藝術家 Beeple。透過有趣及流暢的故事敘述，《LOUIS：The Game》提供一個能夠定義品牌充滿創意與創新歷史的全新媒介—展現歷史文化與創新的兼容並蓄。

現在路易威登的名聲，就是無與倫比的品質與工藝同義詞。這些前所未有的活動、小說、紀錄片，以及後續其他活動，將在整個 2021 年底登場。對 LOUIS 200，路易威登董事長兼執行長 Michael Burke 表示：「歸功於路易的先鋒精神，創新定義了路易威登的歷史，不斷讓我們朝未來前進。透過 LOUIS 200 顛覆而動態的活動，我們可以體會路易威登是如何成為他那個時代，也是我們這一代的人物。」