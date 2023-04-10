CENTENNIAL CRAFT TOUR｜百年匠藝巡禮

行李箱專家路易威登經由 160 個年頭，打破隔閡同時延續傳統技藝，於 1854 年，為迎合當時的嶄新旅遊潮流，創製了既實用又優雅的現代版行李箱。如今在這段漫長的輝煌歲月裡，路易威登 Asnières 工坊的工匠，持續以專業匠人精神與百年工藝技術，延續路易威登行李箱及硬箱帝國的輝煌傳奇。

打造帝國的起源

行李是每個旅行者不可或缺的必需品，它乘載著不僅僅是旅行時的回憶，更是對未知旅途中無窮的冀翼。路易威登王國由十九世紀中葉直至今日已即將邁向第三個千禧年，從路易・威登先生預見到摩登時代旅遊風潮的興起，因而打造出第一款實用、耐用兼具優雅的一系列行李箱和旅行皮件，才延續出深受王公貴族與社會名流喜愛、如今無法撼動的硬箱帝國。

路易威登王國一貫的冒險開創精神現已經伸延至國際視野的範疇上，而在 160 年前，創世人路易・威登先生還僅僅是一位裝貨箱工匠學徒，隨著鐵路系統興起宣告馬車時代的結束，他迅速掌握了旅遊風潮的興起，也搶先嗅出商機。因為一次契機，路易・威登先生受到當時皇后烏捷妮委任為她整理行裝，自從得到王室的委任，其他顧客紛紛湧現，訂單更是如浪襲來般洶湧快速。並於 1854 年在 Neuve-des-Capucines 大道開設了首間專門店。

在 1850 年代盛行的華麗洋裝、裙襯與寬裙需要別具巧思的容器與熟練的技巧才能妥善打包與運輸。路易・威登先生提供這兩種服務，並重新思考傳統行李箱所需要突破與精進的空間，才能使行李箱打造得更加輕盈與堅固。很快地，他領悟「平面」行李箱會比經典弧面設計更加實用有效率，同時在行李箱選材上摒棄不同以往的傳統皮革面料，而是選擇以塗上油性漆的布料作為輕盈、耐用的防水覆面材料。這項破壞性創舉也讓路易・威登先生從競爭企業中脫穎而出，即使遇見對手廠商開始模仿他的創新，他也不畏考驗，再推出另一款優雅兩色條紋質料製成的設計，以杜絕市面上出現的冒牌出品。接著 1888 年另一全新圖案推出：米和啡的棋盤（Damier 系列）圖案之上，隔一定距離印上 “L.Vuitton，Marque déposée”（即「L.Vuitton 註冊商標」）的字樣，更增加了設計的複雜度與獨家性。

位於郊外的 Asnières 工坊是路易威登工藝的核心重鎮，也清楚見證了傳統、工藝與科技之間如何達到絕佳平衡並推進世代發展。在裁切路易威登皮件的珍貴皮革時，切裁機透過電腦程式取得極致的精準度，進而完整地處理每片皮革的表面區域，工場經驗老到的皮革切裁專家也會監督整個過程，細膩確保每一個步驟達到至臻完美。製作工藝的同時一道道程序與工法都細緻不已，而且每位工匠都在創造各自的自我價值，自豪地呈現與詮釋自己在集體努力中所扮演的角色，Asnières 工坊是展現傳承與工藝的最佳典範，並針對未來的每一步做好準備。

路易威登的最佳武器便是不斷的創新出品，1896 年，他的大兒子喬治－路易・威登向父親致敬，創造 Monogram 花紋，經典就此誕生。Monogram 花紋的問世是一場革命。憑藉交錯縮寫字母、花朵、圓形花朵以及凹菱形包圍的四瓣花朵，這種最獨特與私人的簽名立即昇華為現代性的共同符號，具紋理、赭色和咖啡色的質料用於旅行用品、行李箱和公事包等設計，喬治還分別在 1897 年和 1905 年為 Monogram 產品和路易威登品牌申請註冊，同時象徵一種全球文化即將到來的重要記號。

然而當裙撐開始在時裝界式微時，路易威登便開始發展其衣櫃式皮箱，一面是懸掛式的衣櫃，另一面則是抽屜衣櫃式皮箱的巧妙儲存組合，成為了真正的「旅遊傢具」，無論身處何方，只要帶著衣櫃式皮箱，家中的衣櫃彷彿就出現在眼前，旅遊的同時也能感受到歸屬感。此意念為日後一系列才華洋溢的極致設計定下基 礎，當中的一些設計也隨著歷史延展下去。而突發奇想為了熱氣球乘客而設計的「aero 行李箱」，是即使熱氣球意外地降落在海中，亦可浮游不怕沉入海中的新穎設計。至於「secrétaire 行李箱」則是一個微型辦公室行李箱，是商人和愛好書寫人士在旅遊時不可或缺的工具。

然而，自 1854 年創始以來，路易威登也經常為名人或是皇室成員訂制各式旅行硬箱，旨在為尊貴的客戶各自不同的旅行需求打造出專屬的貼心設計。拿破崙三世的妻室尤金尼皇后、巴羅達（Baroda）的王公邦主等皇室貴族成員等，也都是鍾愛路易威登的貴客，著名作曲家李奧波德・史托考夫斯基（Leopold Stokowski）也因為自己的創作需要，委託訂製了可以折疊出一張用來伏案作曲以及存放樂譜的工作臺硬箱。此後，每年也有數十件特別訂製產品推出，均是按照顧客的個別要求而製造。還有存放瓶子、首飾、熱水瓶或藥品的箱子，圓形帽子盒、雪茄盒、威士忌酒櫃、網球拍套、獵槍盒等，每一款訂製硬箱都是路易威登皮革師傅運用其世代相傳的知識和技巧，從嚴格地篩選皮革，到仔細地縫製、敲打至完工，以卓越品質的要求，奠定路易威登硬箱工藝的百年傳奇。

結合傳統工藝與創新意念

路易威登的皮件見證了 160 年來的專業和品味，藝術品般的精緻細節，駕輕就熟的皮件處理技能，與不斷地追求更好品質的決心，這些特質共同建立了路易威登絕佳耐用性的名聲，更使用在每款匠心獨具的硬箱作品之中。從專為女仕打造的頂級美容化妝硬箱，這款化妝箱將傳統行李箱元素與現代氣息融為一體，粉紅色微纖維襯裡、木盒及有機玻璃抽屜飾以天然牛皮飾邊，附有頂端開放式及閉合式隔層、3 面鏡子，以及 1 個 Nice Bijoux 收納袋，讓客人沈浸於自我變美的過程中。而全新升級版的客製漸層色珠寶首飾硬箱，更是許多人心中的夢幻逸品，以米白色、粉紅色與珊瑚橘色，玩味經典優雅。為注重細節品味懂得質感生活的男仕也打造出許多訂製化硬箱，伴隨時尚的旅遊人士，這款運動鞋行李箱定能令許多收藏家們垂青。透明的 Perspex Monogram 櫃門和 Monogram Eclipse 標誌饒富現代感，共有兩面鏡子與 7 個抽屜，讓你創建專屬的運動鞋衣帽間。

除此之外，一場跨界的對話，也為路易威登經典硬箱開啟全新篇章。2012 年，草間彌生將路易威登最雋永、神奇的象徵性物品之一，變成了有著她個人色彩的物品，那即是她在路易威登的行李箱上手繪極具個人特色的圓點，然而睽違十年路易威登再度與日本藝術家草間彌生攜手打造魔法時刻，對草間彌生來說，圓點代表著無限。草間彌生的獨特筆觸圓點和路易威登的 Monogram 圖案碰撞出趣味十足的火花，從硬面行李箱到多樣的柔軟 Monogram 帆布包等，男女適用的品牌經典之作，貫徹整個系列。路易威登與草間彌生都希望擁有這些物品的人，能夠感受到製作這些物品所投入的心血和情感，同時成為他們人生旅途故事的一部分。

另一場精彩連動則是頻獲無數國際設計獎項的 Marc Newson，他再度與路易威登攜手打造出 WONDER CABINET TRUNK 聯名硬箱，Marc Newson 可以說是最具影響力的跨界設計大師，流暢的曲線設計是 Marc Newson 最擅長的元素，在最新作品中可以看見眾多的濃彩曲面收納盒充斥著路易威登經典硬箱，童趣又兼具實用的迷人設計，更加彰顯出路易威登硬箱的珍藏價值。

160 年後，路易威登 Asnières 工坊依然活躍，負責生產許多該品牌最經典的作品，包括皮件與硬箱設計，以及所有獨一無二與不可思議的特別訂製作品——它們全都在 Asnières 工坊構思與手工打造。這裡的作品涵蓋過去、現在與未來，展現符合當代的歷史傳承。路易・威登先生與以他名字命名的公司，迅速在如此的背景下開創一場又一場劃時代的創舉。