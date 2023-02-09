CLASSIC RESHAPED｜重塑經典

FENDI 2023年春夏女裝系列， 品牌女裝創意總監Kim Jones淬鍊歷史底蘊，並以自身嶄新設計視角，融匯成獨一無二的設計語言。FENDI典藏檔案中的花卉印花圖案，還有在2000年首次推出的logo圖案，都運用在本次女裝秀中，並以此設計為基礎煥發出當代風格之系列作品。

立足過去，創意革新

在充滿 90 年代雋永風華的大秀上，極具未來感同時蘊涵FENDI歷久彌新的工藝精神的FENDI First Sight包款，不僅為整體復古設計起到畫龍點睛之作用，更完美呼應FENDI 2023年春夏女裝立足於過去，為今天重新構想未來的精神。

FENDI First Sight包款以1990年代氛圍為靈感，汲取FENDI品牌 中最具代表性的F字母圖案，並且換上極具未來感的外衣，在生動極簡與精緻奢華之間取得優雅平衡。長方形翻蓋設計搭配簡潔俐落的鈀合金五金短鏈，撞色搭配令人一眼難忘，一旁點綴大大的歪斜金屬F字母，可謂復古文藝與潮流時髦感兼具的別緻包款，如同迷人的百變女郎。

FENDI First Sight包款絕對是春夏最耀眼的一道光，喜愛簡約低調風格者可以選擇中性色調包款，享受春日暖陽的迷人風情便可選擇渲染上鮮豔色彩，如粉色、綠色包款，同時也推出珍稀皮革款式，如蜥蜴皮及鱷魚皮，展現品牌引以為傲的皮革工藝。FENDI First Sight包款多樣配色， 兩種不同包身尺寸，搭配不同皮革工藝，絕對能滿足各種穿搭及場合所需，百變女郎封號果真名不虛傳。