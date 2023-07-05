CLASSICAL AESTHETICS IN REBELLION｜ 揭示叛逆中的古典美學

Fendi 2023-24 秋冬男裝系列從雅痞、日常到成熟優雅都可於本季發掘，並企圖更精準地探索這一季的混搭風格，於是在配飾方面注入充滿玩心的俏皮巧思。此次攜手Fendi首位全球男裝大使 Nicholas Galitzine 共同拍攝秋冬男裝形象廣告，Nicholas 的英倫氣質搭配Fendi的成熟魅力，激盪出令人難以忘懷的驚喜火花。

Fendi首位全球男裝大使 Nicholas Galitzine 出演過多部當紅影集，近期最具話題的不外乎是 Netflix 電影《紫心愛戀》(Purple Hearts)，清澈的雙眼搭配時而陰鬱的神情，在演技上以及未來的前瞻性都有無限可能。而此次的形象廣告拍攝也更加拉近了 Fendi 與 Nicholas Galitzine 之間的合作關係，藉由 Nicholas Galitzine 的傾情詮釋，將 2023-24 秋冬 男裝呈現得生動有型。這次拍攝也邀請到義大利藝術家 Nico Vascellari 擔任廣告影片導演，指導拍攝全新形象廣告的照片和影片，在畫面中 Fendi 一貫的叛逆古典美學展露無遺，以極具代表性的造型和配飾，反映出這一季系列舒適性感又酷炫的風格。

在形象廣告中，可以看見從迪斯可球中投射出的銀、紫光線，照映在可雙面穿著的羊絨、人造皮革及緹花絲綢上，毛皮的紋理以及材質的光澤顯得熠熠生輝，突顯出 Fendi 衣料的特殊之處。打破工藝與實用性間的框架，將繭狀剪裁大衣與慵懶感十足的針織品堆疊穿搭，另外，搭配 O’Lock 圖案拉鍊的毛毯翻領大衣和披風，包裹著羅紋羊絨質料運動服，展現慵懶並且充滿玩心的混搭風格。在男裝配飾上，Peekaboo 與 Baguette Soft Trunk 在 Fendi 代表性的 F 字母圖案布料上，加上了 FF Eclissi 陰影效果，而 Baguette 包款則是採用黑色粒面皮革，還配有多個極具實用性的口袋，以繁與簡的理念，呼應 Fendi 所提倡的二元性概念。本季男裝演繹出洗練舒適又同時具備日常奢華與出人意料的優雅態度。