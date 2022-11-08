Color Synesthesia｜無法忘懷的色彩聯覺

你可能聽過所謂的「 7 秒鐘色彩理論」，即是說人類只需花費七秒的時間就可以判斷出對於事物的好感度，而其中「色彩」的影響就佔了大腦的 67% 。如同我們在時裝界可以輕易發現所謂的品牌標誌色像是愛馬仕橘和 BV 綠等，將品牌與顏色連結的熱門用詞，其蘊含了巨大的能量，能以最簡單與大膽的方式定義風格，並且在觀眾心中留下深刻的視覺衝擊。

最經典的橘色是在提及愛馬仕時，每人心中浮現出的第一畫面，其實 Hermès 起初是以馬具專營店創始的，而後將產品主線轉往皮製品，這也是愛馬仕馬車 Logo 無所不在的原因。至於愛馬仕橘盒經典的視覺設計，其實是一段陰錯陽差的小故事，由於二戰期間物資缺乏，原物料的短缺使其外包裝材質被迫更改為橘色，至 1960 年代之後這個橘色也就成為了品牌的標誌色彩，陪伴愛馬仕 50 多年之久，更成為了現在人人夢寐以求的夢幻逸品。

將材質、紋理、飾物與色彩完美連結於品牌自身形象的非 Bottega Veneta 莫屬，尤其是前創意總監 Daniel Lee 將鸚鵡綠大量用於設計之中，並翻新各大百貨全新門面，將視線觸及的每個地方充斥著滿滿人們現今口中的「 BV 綠」，彷彿為品牌貼上了專屬標籤，在新上任創意總監 Matthieu Blazy 的 2022 秋冬時裝之中，BV 綠也是少數沿用的品牌元素之一。Bottega Veneta 的強烈色彩渲染力延伸至各處，在觀眾與顧客心中留下無法輕易抹去的品牌精神。

經過幾十年的時光凝萃而成一件件讓人印象深刻的顏色、符號、標誌與設計，此次突破以往的 Valentino red，創意總監 Pierpaolo Piccioli 重新改寫歷史，打造出 2022 年秋冬系列「 Pink PP 」，將單一色彩化作無限可能，譜寫出一首粉紅狂想曲。以鋪天蓋地的亮粉色直擊觀眾，透過不同剪裁、材質與廓形，將粉紅色幻化為變幻莫測的各種形式，更掀起了一場粉紅巨浪，以獨特的專屬色彩，讓人無一不產生深刻的品牌標誌，「 Pink PP 」將跟隨 Valentino 開闢出無際的創作時空。

許多時尚精品品牌也陸續打造出專屬於品牌的識別標誌或色彩，因為顏色與符號是能最精準、迅速地傳遞出品牌精神與其理念。然而不管你是否喜愛這些標誌色彩，它都無疑地成為了你記憶中永留存的連結標誌。