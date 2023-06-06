CREATE THE BEAUTY OF CRAFTSMANSHIP｜攜手打造手工藝之美

FENDI Baguette‘hand in hand’項目走出義大利，將視線放眼全球手工藝，繼首站日本之後，這次來到中國，有著歷史悠久文化與複雜的傳統民族技藝，融合 FENDI 品牌 DNA 以及高超的工藝技術，共同寫下超乎想像的精彩篇章，並賦予作品獨特的生命力。

FENDI 在北京 Temple 東景緣舉辦了一場「FENDI Baguette‘hand in hand’匠心藝術展」，展示對義大利手工藝的深厚熱愛。這是繼羅馬義大利文化宮和東京原宿表參道後的第三場主題展覽。FENDI 聯合彜族歌手吉克雋逸，策展人、收藏家、上海廿一當代藝術博覽會和藝覽北京的聯合創始人 Kylie Ying 女士共同呈現了這場展覽，為手工藝者和藝術家們提供了一個表達的平台，使得 FENDI 的創意交流和藝術合作得以廣為宣揚。

作為一個於 2020 年啟動並逐漸擴展至全球的手工藝夥伴合作項目，「hand in hand」集結了眾多頂尖手工匠人和手工藝工坊，他們運用各地本土特色的手工技藝重新詮釋了 FENDI 於 1997 年由 FENDI 男裝創意總監 Silvia Venturini Fendi 設計的標誌性 Baguette 包款。這個項目代表了地方手工藝人與 FENDI 工匠的邂逅，通過古老的手工技藝創造出別具一格的珍品。同時，在製作 FENDI 工藝品的過程中，他們攜手建立了更為重要的人際關係網絡，為保護和傳承義大利各地手工藝者的珍貴技藝和創造力做出了關鍵貢獻。

為了慶祝在中國的開展，FENDI 與彜族合作，邀請了彜族非物質文化遺產傳承人阿西巫之莫和勒古沙日。兩位匠人以彜族文化為靈感，製作了一款彜族風格的 Baguette 包款，展現了彜族的傳統刺繡和銀飾技術，同時延續了彜族文化的深遠價值。

此外，為了向手工藝、設計與藝術世界表達敬意，展覽還設立了獨立展區，特展示 Silvia Venturini Fendi 於 2008 年推出的 Peekaboo 包款，包 括特別版設計，由國際設計師、藝術家和名人創作，將 Peekaboo 轉化為紀念藝術品。合作方包括 Zaha Hadid、Adele、Angelababy、郭晶晶、梁遠葦和葉錦添等。另有本土藝術家創作的三款包款，並有義大利手工匠人現場演示 FENDI 經典的 Selleria 手工縫制技藝。文化的碰撞與面對手工藝的熱情，源源不絕地瀰漫於展場中，現場也邀請到眾多品牌好友一起共襄盛舉，包括許光漢、Angelababy 楊穎、禾穗、許凱和陳曉，感受手工藝的精深奧妙之處。