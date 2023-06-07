DESTINED TO WEAR｜專屬自己的命定設計

十二個星座之中，你是屬於哪個星座呢？ FENDI 設計了獨一無二的夏季 Astrology 限定系列，展示不同的星座圖騰，今年夏天，找到屬於自己的專屬設計，盡情狂歡吧!

FENDI 於 2023 年夏季推出了 Astrology 限定系列，該系列將每個星座的特殊圖騰設計在適合陽光下穿著的泳裝和沙灘裝上。品牌汲取了自家典藏檔案中 1990 春夏及 1993 春夏兩個經典系列的靈感，並融入了由高級訂製服和女裝藝術總監 Kim Jones 制定的重要設計元素，展現 FENDI 時裝屋的過去、現在和未來，為即將到來的夏天做好萬全準備。

這個限定系列除了使用英文和義大利文書寫的十二星座名稱外，還加上了 Karl Lagerfeld 早期繪製的原創星座圖案，搭配 FENDI 最新時裝中的白色、粉紅色、藍色、棕色、橙色和黑色，營造出 FENDI 與生俱來的趣味性。而運動風剪裁廓形在 1993 年的時裝秀場首度亮相，也成為了本季泳裝款式的主打，這個限定系列選用再生萊卡布料製成，充滿機能性的設計還配有一個多用途防水袋，方便攜帶夏季外出的必要小物品。

多款全新時裝讓您從陽光下的泳池邊輕鬆穿著，到夜間的歡樂派對都能綻放時尚光芒。整個系列貫穿著輕鬆優雅的感覺，女裝方面有帶著垂墜感的緞面長衫和長裙、被陽光曬白的牛仔褲和真絲平紋針織布料，皆賦予 Astrology 限定系列柔和的現代感。而 FENDI 的配飾和男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi 所締造的男裝，同樣採用迎合夏日慵懶氛圍的風格，廣袖剪裁和放鬆版型為主，讓人盡情享受夏日的閒逸與自在。真絲襯衫、尼龍衝浪褲和平紋針織布 T 恤上飾以星座印花圖案，是海濱戲水時的絕佳搭配。在 FENDI 最驕傲的製包工藝上，可以看見精緻的星座圖案刺繡妝點在季節限定款的 Peekaboo 和 Baguette 包身上，另外還用彩色絲線和珍珠，將十二星座圖案縫在牛仔布、帆布和緹花布料的 FENDI First 包身上，Astrology 限定系列的靈感與 FENDI 的過往設計激發出更為精彩的火花，讓 FENDI 的每款經典包款散發出無比活力。