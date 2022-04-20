DIOR在台首次推出 LES SALONS D’EXCEPTION 卓越逸品訂製沙龍，限時打造個人訂製臻品

DIOR 首次於台灣推出 LES SALONS D’EXCEPTION卓越逸品訂製沙龍，以品牌高級訂製服為核心精神的個人訂製服務（made to order）出發，羅織品牌豐富多元的系列品項，從紳士訂製西服、珍稀皮革配件、珠寶暨腕錶到首度登台的 Dior Maison 家飾作品。為所有考究工藝細節與展現個人風格訂製色彩的品味人士，提供鑑賞與訂製的尊榮服務。

LES SALONS D’EXCEPTION 展以表彰法式文化代表的沙龍為名。沙龍（salon）一詞最早出現於 1664 年的法國。它見證了法國文化與社會的發展，從主導理念為理想主義式的禮貌與優雅到影響法國思想解放的啟蒙運動，風靡於十七、十八世紀的沙龍，成為文化、品味、知識的交流場域，消弭社會階級間的壁壘並推動層級間的交流，沙龍儼然成為法式文化中獨具特色的文化場所。Dior 匯聚以訂製與彰顯個人化風格的卓越逸品，為加乘品味強調與眾不同的獨特性而生。

#1女士珍稀皮革配件訂製

從品牌代表性包款 Lady Dior、30 Montaigne、Dior Saddle、Dior Bobby、Dior Book Tote、Dior Caro，到只接受珍稀皮革訂製的 Dior Babe 提包，訂製服務涵蓋尺寸款式、多樣化等級與特色見長的各式珍稀皮革，以及色票上的斑斕色彩到吊飾與配飾的選擇。

#2男士套版訂製服務與皮革配件訂製



品牌最為經典且具修身效果的西裝版型為基礎，加入 Kim Jones 設計的代表性剪裁輪廓，包括摩登新穎的 Tailleur Oblique 單扣斜裁西裝、內斂典雅的雙排扣西裝，提供不同身形的紳士在西服上的面料與剪裁等選擇，從標準貼身剪裁（Standard Fit）到貼合身形的西裝版型（Adjusted Fit），或強調衣著與行動間舒適感的（Loose Fit）、日間著裝的晨禮服（Morning Coat）、西裝背心等三件式西裝，以至於多樣化領口、袖口的個人化襯衫等，為顧客預先揀選出對比各種身形、風格與場合的 Dior 正統西服。

全新一季的季節性面料，從喀什米爾羊絨到初剪羊毛、真絲混紡、馬海毛、玉石纖維，從斜紋、條紋、英倫格紋到千鳥格紋、方格等，優雅詮釋 Kim Jones 眼中當代紳士的衣著品味。同時，也首度引介男士配件、公事包與鞋履等多元品項訂製服務，為考究質感與強調個人化特色的的西服愛好者，打造專屬風格配件。

#3高級珠寶暨腕錶



駐足於創意，遊走登峰造極的珠寶工藝與玩味寶石火光游移色彩。由珠寶創意總監 Victoire de Castellane 主理的高級珠寶系列，帶來一系列在古典與現代裝飾藝術間的華美逸品，爾隨以瑞士高級製錶工藝封存設計意象於錶盤的腕間微型宇宙：煙火、羽毛、花園、四季、蜜蜂或高級訂製服，以創意與工藝成就永恆璀璨景致，伴隨流逝的精采時光。此次展出的高級珠寶與腕錶主要回顧歷年來的高級珠寶創作主題作品，與主題延伸的創作新品，主要在不同寶石與作品配色上的新風貌。

#4Dior Maison 家飾系列

Dior Maison 最初於 Dior 蒙田 30 總店服務少數忠實的 VIP 客人，提供居家生活品味的完美提案，讓品牌經典設計符碼與法式傳承的詮釋手法成為 Dior Maison 的核心精神，因時制宜在配色、選擇與品項開發中漸進延展，頌揚法式文化的生活情趣藝術（joie de vivre）。

首度於台灣登場的 Dior Maison 家飾系列，由 Dior Maison 與 Baby Dior 創意總監 Cordelia de Castellane 延攬，以品牌經典設計符碼，如幽谷鈴蘭（Lily of Valley）、籐格紋（Cannage）到與時裝結合的法式印花圖騰（toile de jouy），以及每一季的主題式創作與近年於米蘭家具展登場聯袂世界各地藝術創作者或家飾翹楚的合作設計，展開 Dior Maison 不同面相的品味生活。

Dior Maison 涵蓋多元品項：從餐具器皿、家飾物、織品到戶外園藝用品等，首度展出的系列之作皆以手工製作，得以保存其獨特魅力與深厚底蘊。Dior Maison 也將於年底爾隨台北101 Dior 旗艦店的重新開幕正式進駐。

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LES SALONS D’EXCEPTION 卓越逸品訂製沙龍

日期：2022 年 4 月 20 日至 4 月 25 日

地點：台北市內湖區新富街88號（對街為正門入口處）

採私人預約制