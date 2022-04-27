Dior 攜手環保組織 Parley for the Oceans 推出2022男裝海灘膠囊系列

全新海灘膠囊系列由男裝創意總監 Kim Jones 翻玩創作，首度與環保非營利組織 Parley for the Oceans 合作，該組織採用 Parley AIR 策略（Avoid-避免、Intercept-攔截、Redesign-再造）逐步達成終結海洋污染的目標。新一季海灘膠囊系列的數件作品由雙方攜手構思發想，同時映襯 Dior對未來的期許：讓時尚產業更具生態創新、朝永續發展邁進。

「全球 50% 的排碳量其實是由 10% 的人口製造。最新科學研究指出，目前狀況嚴峻，急需採取行動。社會各界有必要轉型，方能終止人類對自然的劇烈影響，對於守護我們美麗的地球仍有希望。我們首次與 Dior 合作，所發表的系列將是對時尚產業的呼籲，期望他們加入 Parley 並與我們一同推動材料革命。」—— Parley for the Oceans 執行長暨創辦人 Cyrill Gutsch

此次的跨界合作源自於 Dior 與自然之間密不可分的連結：迪奧先生自幼即對花卉、園藝及海洋鍾情陶醉，幼時宅邸旁英吉利海峽的浪潮聲，讓他感到安定寧靜。 2019 年起， Kim Jones 與 Parley 商議合作，熱切期盼守護海洋之美，力求在本系列中使用環保材料。對生態創新的渴望促成了這場共同研究計畫，他採用 Parley Ocean Plastic® 研發的新穎紗線與布料，其原料來自海洋回收的塑膠碎片與世界各地海岸線與偏遠島嶼的回收漁具，由 Parley 及其全球網絡改造成高性能材料。

之後，這些材料重新於 Dior 工坊加工處理，這對工匠們而是一嚴峻挑戰，他們捨棄了原有的傳統纖維布料，改用這些經回收再造的新式素材，製成高品質的緹花布、網眼布及科技帆布。這些獨樹一幟的面料兼具美觀與環保，打造出藍色與暖橙色、飾以經典花紋更顯出眾，如 Dior Oblique、經典的bayadères 刺繡，以及來自 Dior 歷史典藏資料中的亞得里亞海印花，呈現於絲質緹花面料與雙縐絲綢上，展現迷人細膩的立體效果。

創新面料為休閒雅致與夏日風情注入實用精神，令人聯想到 Kim Jones 鍾愛的旅行風格。結合舒適與優雅、科技與精緻，本系列融合了基本款、戶外用具及混搭單品，包含府綢長褲、重磅 T 恤、polo衫與針織衫。此系列中推出兩件收納式外套，附帶馬鞍包造型的小型收納袋。最後，以亞得里亞海印花混色紗搭配生物基塑膠底打造的 B23 運動鞋使整個系列更加完整。