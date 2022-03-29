DIOR HERITAGE 30 MONTAIGNE 迪奧傳奇縮影

蒙田大道 30 號的 Dior 總店是什麼？它即是無聲的歷史縮影，傳承著 70 多年來 Dior 的萬千回憶與無數的精彩瞬間，這一棟雄偉建築，濃縮了時尚、藝術與文化的精華，凝固一時一刻迪奧先生經典卓越的頂尖設計，它見證了 Dior 的時代變更以及與時俱進的靈感泉源，在歷經兩年多的修繕工程後，傳奇的 Dior 蒙田大道 30 號即將以夢幻般的詩篇揭幕盛會。

經典沿革

絕佳的位置與外觀設計，這棟原名為「hôtel particulier」的優雅建築，自 1946 年迪奧先生初抵這棟宅邸時便深深地愛上它，它即是——Dior 蒙田大道 30 號。70 多年以來，Dior 蒙田大道 30 號見證了 Dior 大放異彩的歷史瞬間，也成為了巴黎優雅時尚和法國高級訂製服重要的關鍵地標。

這棟宏偉的建築歷經蛻變、革新，以獨樹一幟的美學與出人意表的意象，引起人們從不同面向體會 Dior 在各個領域中的經典傳承與熱情。建築師 Peter Marino 精心雕琢這座建築瑰寶，細膩修復的建築外觀，包括精緻的陽台、螺旋雕刻及迷人的石造人面裝飾都被完整保留，其中融合了新古典主義與當代主義的純粹精神，藉此向創意服裝設計、精湛珠寶工藝、生活藝術、美饡饗宴和文化的多元性致敬。

即使經過今昔輾轉演變，蒙田大道 30 號翻修後仍保留當年的魅力風采，建築師 Peter Marino 展現創意，利用一系列開放式空間融合古典與現代不同風格和韻味，從迪奧先生鍾愛的路易十六古典主義凡爾賽宮花紋地板，到翻新詮釋的法式印花圖騰（Toile de Jouy）和籐格紋（Cannage），都是對 Dior 風格與創意的致敬。完整參訪與體驗過後，你可細細品鑒超過百種建材從石材到珍稀布料，皆是致獻今昔的驚奇對比，大自然的恩典——花卉，也是不可或缺的靈魂角色，不論是花園還是內部空間都可以感受到元素的連貫性，隨之撲鼻的香氛裝置甚至利用浮雕玫瑰畫龍點睛，這些非凡的空間設計，都是 Dior 不斷突破理想的極限，融合出膽識、卓越、藝術對話和建築美學之精湛工藝。

這棟面積超過 10,000 平方米的七層樓宅邸，它一再結合無邊際的創意與頂尖工藝技術，孕育出一場場顛覆時尚界的 New Look 新風貌。經歷 2 年時長的 改頭換面之後，此地成為各種可能性和夢想的匯集之處。迪奧先生也曾經描述這裡是神奇美好的薈萃之地 （refuge of the marvelous），因為它成就 Dior 一切創意非凡的傳奇扉頁。

「非得是蒙田大道 30 號不可，我要在這裡 起家，捨此無它!」

-Christian Dior

創意寶庫

蒙田大道 30 號不僅有精彩的櫥窗陳列一件件 Dior 獨創作品、高級訂製服工坊，除此之外更大膽地首次開立珠寶工坊以及由法國法國大廚 Jean Imbert 主持的 Le Restaurant Monsieur Dior 餐廳和 La Pâtisserie Dior 甜點坊，另外，還有一間在 Dior 宅邸中專屬的私人套房與以花園為構想的繁盛天地。蒙田大道 30 號匯集眾人的期待，其揉合現代風格與空間多樣性，打造兼具大膽、卓越與頂尖工藝的創意寶庫，這座宅邸象徵著 Dior 品牌的心臟，經年累月孕育出 Dior 雋永的設計與精湛工藝。

沈浸在 Dior 總店打造的繁華空間中，可以感受到品牌想傳達的深厚底蘊，以不受拘束、對藝術的熱愛與不斷創新的精神，展露 Christian Dior 的卓越遠見。也經由此次為期 2 年的修繕作業，透過一連串創意視角，重新醞釀與深入挖掘出 Dior 源源不絕的豐沛創造力，內部的展示空間皆以迪奧先生的前瞻視野 為藍圖，在 1947 到 1957 年的僅僅 10 年間，他重新定義女性特質，以顛覆陳舊制約、打破眾人成見，打造一個靈感泉湧、綻放光彩的時尚帝國。

「我的願望是以我 的名號打造品牌之 家，與所有應之而

生的嶄新一切。」 -Christian Dior

頂級禮讚

Dior 蒙田大道 30 號總店也提供一系列貴賓前所未見的獨家商品，將其結合以蒙田大道總店為靈感的設計，向這座獨一無二的地標建築致敬。當中不論是席捲女性時尚界的 Lady Dior 和 Dior Book Tote 包款還是品牌經典的絲綢方巾和 Dior Mizza 鞋款，都飾有創意總監 Maria Grazia Chiuri 和羅馬藝術家 Pietro Ruffo 合作設計的印花圖騰，其中還以蒙田大道 30 號著名的外觀和 Christian Dior 的幸運星作為創作的靈感泉源，除此之外，小巧繽紛的套裝組合，以四個迷你包款的 Lady Dior、Dior Caro、30 Montaigne 或 Saddle 包款組成，精緻的外觀呈現，格外令人想入手一組。而最驚喜的莫過於一款限量的 Lady Dior 包款以金色皮革縫製，與藝術家 Penny Slinger 共同設計，象徵金碧輝煌的建築物本身，獨特又富有意義的呈現，讓您配戴出席不同場合都能成為眾人矚目的焦點。

在精彩的系列作品中，還有一款全球限量 100 瓶的《迪奧 Miss Dior 香氛奢華訂製珍藏版》，附有一個匠心獨具的精緻外盒，且每瓶均有專屬編號，呼應品牌高級訂製服精神。這款奢華香氛基調為格拉斯玫瑰，帶著胡椒和蜜糖的香氣，交織鈴蘭的精緻清新，牡丹與鳶尾花的香粉質感，以及檀香、麝香的木質底韻。如此精彩的禮讚是專屬於 Dior 蒙田大道 30 號總店獨有的驚喜之處。