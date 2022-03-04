DISCO FASCINATION 再現迪斯可

沒有人可以抗拒迪斯可黃金時代帶來的獨特魅力，復古絢麗的場景、華麗的舞蹈加上活潑熱情的音樂，感受到不受拘束的狂放自信與歡愉不羈的無懼精神，你可以在 FENDI 與 Antonio Lopez 打造的繽紛樂園中，盡情享受屬於 1970 年代的迷人風采。

狂放不羈

時尚與插畫藝術的結合往往能碰撞出超前思維的全新火花，此次 FENDI 與 The Estate and Archive of Antonio Lopez and Juan Ramos 合作也不例外，Kim Jones 從 FENDI 品牌典藏檔案中，發掘出時尚插畫師 Antonio Lopez 為品牌手繪的 logo 圖案，借鑒藝術家的自由感性與 54 俱樂部的氛圍環境，成為本季系列設計發想的起點，同時也將時尚插畫家 Antonio Lopez 的作品換上嶄新面貌。

Antonio Lopez 優雅抽象的畫作中讚揚女性的精神與 FENDI 品牌所定義的女士不謀而合，皆是歌頌自由不拘、充滿力量的強大女性。FENDI 於 2022 春夏打造一場熱鬧的時尚盛宴，融合 Antonio Lopez 卓越的眼光與繽紛的畫作，讓 Kim Jones 不斷頌揚女性自信的創作過程中，注入一股高強度的能量與新的維度，他們相信女性是自己的主宰。此一理念也體現在 FENDI 本季系列設計之中。FENDI First 鞋款，以樹脂材質呈現的鞋跟結合雙色皮草，散發出 1970 年代的韻味，不僅流露出黃金時代的迷人魅力也將女性獨有的自信風采展露無遺；而 FENDI First 包款上是以亮面皮革與色彩濃烈的條紋圖案為設計，體現出女性狂放不羈的態度與突破框架的多元風格。

繽紛迷人

包款配件隨著日漸繁盛的穿搭潮流中慢慢展露頭角，只要在搭配細節中選擇獨特富有設計感的包款，就能運用巧思使整體造型達到畫龍點睛的效果。此次 FENDI 在 2022 春夏女裝系列中將旗下招牌的 Peekaboo 和 Baguette 包款，換上時尚插畫家 Antonio Lopez 的繽紛作品，除了讓人們見識到他的創新眼光，同時也展現出 FENDI 品牌中超群的工藝與無限靈感。

FENDI 採用多元材料和高超手工製作能力，加上多種色彩、層次以及生動的印花圖案，將經典包款幻化成了畫布，精緻、活力的畫作躍然其上。FENDI 以 Lopez 獨具的藝術風格演繹女性柔美、多元包容與非常規的美，在品牌經典包款上運用 FENDI 別具一格的手法重新詮釋，從 Lopez 插畫作品中擷取出的彩虹和陽光細節，將其放大並轉化為五彩斜條紋， 運用在 Baguette Chain 鏈條包外側的 FF logo 圖案壓花皮革上與點綴在 Peekaboo ISeeU 包款的內襯中，皆完美表達出自 1970 迪斯可時代獲得啟發的繽紛活力和絢麗奢華。

除了再現 Antonio Lopez 插畫作品的靈感元素， FENDI 也精心挑選 Lopez 多款具有象徵意義的畫作，將畫作印在素色皮革或塗層 FF logo 圖案上，就像是在 Mini Peekaboo 和 Baguette 包款上的 3D 鑲嵌元素為包身增添藝術感與立體感。而在 Peekaboo ISeeU 包款上，經由漫長時光手工切割和縫合皮革、金屬光澤皮革及麂皮，以製作出多色鑲嵌的效果，猶如將包款搖身一變，成了精美絕倫的藝術品。